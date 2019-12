Flair’s VriendinnenVrijdagTip: ‘Oudejaarsconference van Claudia de Breij’

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Natúúrlijk kun je de oudejaarsconference van Claudia de Breij de 31e op televisie kijken (op NPO1). Maar veel leuker is het om ‘m samen met je vriendinnen live in het theater te zien, bijvoorbeeld op vrijdag 20 december in De Kleine Komedie in Amsterdam of vrijdag 27 december in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De cabaretière vraagt zich hardop af: is zo’n oudejaarsconference nog wel van deze tijd? Ja dus, als het La Breij ligt, die het jaar 2019 eens lekker scherp onder de loep neemt.

Voor meer info en kaarten: claudiadebreij.nl.

