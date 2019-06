Flairs Vijf: 5x zomerse hotspots voor een lekker hapje en drankje

Groovy Tables by Gin Mare zal een geweldig zesgangenmenu geserveerd worden door Dennis Huwaë (Gault & Millau Chef van het Jaar), gecombineerd met heerlijke cocktails en live entertainment. Gegarandeerd een geweldige avond, dus! Reserveer een tafel via de In juli slaat Gin Mare de handen ineen met Restaurant Daalder & De Artiesten voor een onvergetelijk mediterraans feest op een zonnig dakterras in Amsterdam Noord. Bijzal een geweldig zesgangenmenu geserveerd worden door Dennis Huwaë (Gault & Millau Chef van het Jaar), gecombineerd met heerlijke cocktails en live entertainment. Gegarandeerd een geweldige avond, dus! Reserveer een tafel via de site

Onlangs is De Pier in Scheveningen met restaurant ZILT een nieuw horecaconcept rijker. Het restaurant met rondom uitzicht over zee en boulevard voert een uitgebreide kaart waarbij gasten een eigen driegangendiner kunnen samenstellen voor een vaste prijs van € 17.50,- (op maandag tot en met donderdag). Heerlijk voor een zomerse avond!

Café Friterie Par Hasard is dé stop waar je deze zomer je frietje moet halen. Er zijn locaties in de Amsterdamse Pijp, Almere en Scheveningen. Keuze genoeg dus om een stop te maken voor een lekker frietje!

Pllek is een supergezellig ‘stadstrand’ op het NDSM-terrein in Amsterdam. Met lekkere zitzakken op het zand is dit de ultieme chillplek voor een zomerse avond. Het menu is 75 procent vegetarisch, waarvan 25 procent vegan. Hiermee hopen ze gasten nieuwsgierig te maken naar de bijzondere alternatieven die de vegetarische keuken te bieden heeft.

