Flairs Vijf: 5x zomerse feestjes die je meteen in je agenda wil zetten

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf zomerse feestjes die je niet wil missen.

City Sounds

Begin augustus is het NDSM-werf in Amsterdam de plek waar je wil zijn. Op 3, 4 en 6 augustus worden er namelijk drie openluchtconcerten georganiseerd, en zéker niet van de minste artiesten. Zo trapt Jessie J de reeks af, gevolgd door James Bay en Thirty Seconds To Mars; daarbij is ook per avond een voorprogramma. Het muzikale programma vindt plaats bij ondergaande zon en gaat gepaard met lekker eten dat je kunt vinden bij de verschillende foodtrucks. Op die manier wordt een fijne festivalsfeer gecreëerd. Klik hier voor meer info en tickets.

Tomorrowland

Oké, deze kun je voor dit jaar niet meer in je agenda zetten gezien het eerste weekend er al op zit en je voor het aankomende weekend geen tickets meer kunt scoren. Maar geloof ons: voor volgend jaar wil je dit festival (én de kaartverkoop!) nu al met rood markeren op de kalender. Heb je dit jaar achter het net gevist maar wil je tóch een beetje het gevoel hebben dat je erbij bent geweest? Met het fashion label van het festival, TML by Tomorrowland, lukt dat je hoe dan ook. Tomorrowland is namelijk meer dan een feest alleen, het gaat verder dan dat. Het kledingmerk heeft dezelfde waarden als het festival en staat als merk onder meer voor geluk, magie, positive vibes, gelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid en eenheid. En dat alles onder de noemer: Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Benieuwd naar de items? Scoor ze in de webshop. Enne, goed in de gaten houden hè, die kaartverkoop voor volgend jaar!

Rrrollend

Of je nu met vriendinnen, collega’s of je gezin een dag op stap gaat: als je van lekker eten, de nodige entertainment en natuurlijk gezelligheid houdt, ben je bij Rrrollend aan het juiste adres. Bij dit foodfestival vind je niet alleen een aantal trucks waar je culinaire hoogstandjes kunt scoren, óók kun je er terecht voor live muziek die door relaxte jazzbandjes wordt verzorgd. Geniet van de heerlijke deuntjes en hapjes terwijl je kinderen zich vermaken in de ballenbak of zweefmolen. Zijn ze een weekendje bij opa en oma? Blijf dan vooral lekker hangen, want ’s avonds is het tijd voor een feestje en draaien de dj’s de sterren van de hemel. Rrrollend vindt komende maand nog plaats in Arnhem, Den Haag en Gouda. Klik hier voor de exacte data.

Fiësta Macumba

Voor het tweede jaar op rij wordt de Ouderkerkerplas omgetoverd tot de feestlocatie van Fiësta Macumba. Op zaterdag 27 juli verandert de plek in een ware Zuid-Amerikaanse hoofdstad waar je de hele dag kunt genieten van zwoele zomermuziek. Denk hierbij aan een mix van reggaeton, salsa, merengue en Caribbean hits. Daarnaast kun je er terecht voor een toffe dansworkshop én vind je er de lekkerste Latin streetfood. Need we say more? Het goede nieuws: er zijn nog tickets beschikbaar! Scoor ze hier en check de website voor aanvullende info.

De Parade

Net als voorgaande jaren strijkt De Parade ook dit jaar weer neer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Hier vind je – naast natuurlijk een aantal lekkere eettentjes – meerdere tentjes waarin theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen plaatsvinden. Iedere dag zijn er weer andere voorstellingen en er is voor ieder wat wils, zowel jong als oud. Ook spelen er iedere avond live-bands die zorgen voor een gemoedelijke sfeer. Kortom: wil je naartoe. In Rotterdam en Den Haag zit De Parade er voor dit jaar alweer op, in Amsterdam vindt het evenement plaats van 9 t/m 25 augustus. In Utrecht is De Parade nu gaande, nog tot en met 4 augustus. Klik hier voor meer info en tickets.

