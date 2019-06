Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf fijne go-to’s met het lekkerste eten en het leukste vermaak voor je op een rij.

Wanneer krijg je nou de kans om een ontelbaar aantal topwijnen te proeven? De Amsterdamse wijnbar Shiraz maakt dit voor één keer mogelijk! Van 25 tot en met 30 juni staan er dagelijks meer dan vijfhonderd topwijnen open in The College Hotel in Amsterdam tijdens het Masters of Wine event. Cheers!

Eten op Rolletjes is terug! Van 28 juni t/m 30 juni 2019 wordt voor het vierde jaar het unieke terrein rondom De Lichtfabriek in Haarlem omgetoverd tot openluchtrestaurant voor jong, oud en alles daartussenin. Ook voor vegetariërs, veganisten en mensen met een glutenvrij dieet zijn er genoeg lekkere dingen te krijgen. Pas wel op; van té veel Eten op Rolletjes, kríjg je rolletjes. Nomads Festival Op 29 juni 2019 zal Nomads Festival weer plaatsvinden op het Riekerhaven-terrein in Amsterdam. In vergelijking tot de massa’s mensen bij grote festivals met mega grote stages is er op Nomads Festival veel meer intimiteit. Van heerlijke zomerse housebeats tot Kris Kross-hitjes. Voor iedereen wat wils op Nomads. Yesmads! De Parade

Het rondreizende festival De Parade strijkt ook deze zomer weer neer in Den Haag. Het Westbroekpark verandert in juli in een tijdelijke culturele straat met theatertenten, fonteinen en zelfs een nostalgische zweefmolen. Per dag zijn er tientallen voorstellingen en het eten is er -jep, nóg meer rolletjes kweken – om je vingers bij af te likken. Genoeg te doen dus!

Op zaterdag 29 juni wordt het iconische Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven omgetoverd tot een magisch ‘ginparadijs’ waar dorstige bezoekers allerlei soorten gin-tonics, jenevers en vermouths kunnen proeven. Daarnaast kunnen op het festival seminars bijgewoond worden, evenals masterclasses van nationale – en internationale kenners. Nice!

