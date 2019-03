Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke voorstellingen en films op een rij, want een gezellig avondje uit is áltijd een goed idee.

1. Cats: op zoek naar Kattopia

Op 18 april presenteert Just Film Distribution Cats: op zoek naar Kattopia, een hartverwarmende nieuwe animatiefilm over het jonge en avontuurlijke katje Raf dat de wereld wil zien. Kijk hier voor meer info over de film en kom vast in de stemming met onderstaande, héérlijke trailer.

2. Diana Ross Show

Wie kent de legendarische hits van Diana Ross niet? Vanaf de jaren ’60 scoorde ze hit na hit. Vanaf 26 maart kunnen Diana Ross fans wereldwijd genieten van haar legendarische concert in Central Park (New York, 1983), dat nu – speciaal ter ere van haar 75e verjaardag – op het witte doek wordt vertoond. Diana Ross: Her Life, Love and Legacy (je ziet de trailer in onderstaande video) is een geremasterde versie van ‘Diana Ross Live in Central Park’, waarin zij 45 van haar mooiste songs ten gehore bracht. Ga voor meer informatie naar de site van jouw dichtstbijzijnde bioscoop.

3. Het parool premièredag

Op 14 april vindt de Parool Premièredag plaats, waarop vijf voorpremières vertoond worden die door de filmredactie van het Parool zijn geselecteerd. De films variëren in thema: van een gepensioneerde spion die wordt opgepakt door de MI5 tot een kritische blik op de wielersport. Op het programma staan Yomedinne, Red Joan, Coureur, Claire Darling en Take me Somewhere Nice, van de Nederlands-Bosnische regisseur Ena Sendijarevic. Zie hier meer informatie!

4. Musical: ’t Schaep met de 5 Pooten

Een gloednieuwe musical vol Amsterdamse gein en onvergetelijke melodieën. In ’t Schaep met de 5 Pooten maken ze opnieuw kennis met de ontroerende, hartveroverende, hilarische stamgasten van café ’t Schaep. Heb je geen idee waar we het over hebben? Kijk dan hier voor meer info. We zien kroegbaas Kootje de Beer, zijn maat Lukas, buurvrouw Doortje en alle vaste klanten (kijk onderstaande video voor een voorstelrondje) in een nieuw, fris verhaal van Raoul Heertje. Weer wordt er te veel gedronken en geroddeld, maar nooit te veel gelachen. Kijk voor tickets en info over de musical op Delamar.nl.

5. Voorstelling: Single Camping

Het is dé kampeerkomedie van 2019. Met de allerbeste komedie-acteurs van Nederland: Tjitske Reidinga, Peter Blok, Rop Verheijen, Elise Schaap en Ilse Warringa. Single Camping is een gloednieuwe, zoetzure muzikale komedie over vijf kersverse singles op een camping met een uniek ‘Happy Singles-concept’, gerund door een fanatieke therapeute en gender-neutrale animatie-clown. Kijk hieronder de Teaser van de voorstelling! En klik hier voor meer info.

Bron: Persbericht, Musicalweb.nl