Flairs Vijf: 5x fantastische uitjes die je deze herfst nog wil doen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf heerlijke uitjes op een rij die je hoe dan ook deze herfst (of in elk geval dit najaar) nog wil doen.

1. AR City Game – La Casa de Papel

Heb je binnenkort een vriendinnenuitje op de planning staan dat nog gepland moet worden? Of ben je nog op zoek naar een activiteit voor tijdens dat familieweekend? Als fan van La Casa de Papel (wie niet?) is dit de game die je moét spelen. Gewapend met een rugzak vol gadgets (ínclusief de welbekende Dali-maskers) en een iPad struin je zo’n twee uur met een groep van vijf tot tien personen door een Nederlandse stad naar keuze. Je kunt het zien als een outdoor escape room, waarbij je verschillende opdrachten krijgt om El Profesor te helpen en de overval op de Koninklijke Munt te doen slagen. Van puzzels tot raadsels en opdrachten: het spel is lekker divers en wordt nóg toffer door de augmented reality die eraan toegevoegd is. We horen je denken: augmented… wat? Bij verschillende opdrachten is het de bedoeling dat je de iPad ergens op richt, met als gevolg dat er ineens een kluis tevoorschijn komt, bijvoorbeeld. Verdeel je groep onder in meerdere teams en ga de strijd met elkaar aan. Voer alle opdrachten zo goed mogelijk uit, maak de beste foto’s en hark de meeste punten binnen. Zo leer je de stad spelenderwijs kennen, wat dit alles nóg leuker maakt. Geen fan van La Casa de Papel? Je kunt het spel ook spelen in het thema From Russia with Love. Vanaf 22 euro per persoon (afhankelijk van de groepsgrootte), arcitygame.nl.

2. Truffle Season at 5&33

Op loopafstand van Amsterdam Centraal vind je 5&33, dé hotspot die je misschien wel kent van het befaamde begrip Truffle Tuesday. En vanaf 25 oktober kun je er weer terecht voor de lekkerste gerechten met truffel, want dan verklaart het restaurant in samenwerking met chefkoks Freek van Noortwijk en Guillaume de Beer het truffelseizoen weer voor… geopend! Tot maart kunnen gasten genieten van een viergangenmenu waarin truffel, truffel en nóg eens truffel de hoofdrol speelt. Je leest het goed: aan ieder gerecht is een vleugje verse witte truffel uit Italië toegevoegd. Daar ga je spontaan van watertanden, toch? Een tafel reserveren kan door te bellen naar 020 820 5333 óf een mailtje te sturen naar reservations@5and33.nl. 5and33.nl.

3. De Grote Schijn

Nog t/m 27 oktober kun je in het Kralingse Bos in Rotterdam een bijzondere wandeltocht ínclusief lichtshow maken. Al je zintuigen worden geprikkeld tijdens De Grote Schijn, door middel van licht, geluid en geuren. Een romantisch uitje met je lief maar minstens zo geschikt om de kids mee naartoe te nemen in de herfstvakantie, want er zijn geen griezels of boze tovenaars aanwezig in het bos. degroteschijn.nl.

4. UMAMI by Han

In de betere restaurants kun je vrijwel altijd wel kiezen voor een wijnarrangement naast het menu dat je kiest. Maar wil je een gezondere én verrassendere drink pairing bij je eten? Dan moet je bij UMAMI by Han zijn. Hier kun je vanaf nu namelijk terecht voor het Health Paring menu, waarbij je drankjes geserveerd krijgt die niet alleen de smaken van de gerechten versterken, maar ook de gezondheid een boost geven. Chef Han Ji integreert hierbij de gezondheidsfilosofie van Traditioneel Chinese Geneeskunde en combineert ieder gerecht met een thee of mocktail mét gezondheidsvoordelen. Denk hierbij aan ingrediënten die de spijsvertering opstarten, vol antioxidanten zitten om ziektes tegen te gaan én aan het eind van de avond de opname van voedingsstoffen stimuleren. Interessant én lekker! umami-restaurant.com.

5. Vegan behandeling bij W Away Spa

De zomer die alweer maanden geleden lijkt, het frisse (en vaak regenachtige) weer waar we mee moeten dealen en de drukke decembermaand die steeds dichterbij komt. Het zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je in een dipje raakt, en daarom mag je jezelf best eens flink in de watten leggen. En hoe ontspan je beter dan met wat fijne me-time en een heerlijke massage? Bij W AWAY Spa ben je aan het juiste adres. Sinds kort worden bij de Amsterdamse hotspot rustgevende behandelingen aangeboden met de vegan wellnessproducten van het merk The Tides Wellness. Deze bestaan uit ingrediënten als duurzaam gekweekt zeewier, zeezouten, klei, kruiden en essentiële oliën. Je kunt bij W genieten vijf verschillende vegan massages met verschillende focuspunten, variërend van dertig tot 75 minuten. Lekker momentje voor jezelf, dat nog duurzaam en verantwoord is ook. Plannen, maar! awayspa.wamsterdam.com.

Beeld: Instagram, Lise Steegmans