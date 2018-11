Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf uitjes en evenementen op een rijtje.

1. Rupsje Nooitgenoeg

Wil je een dagje weg met het hele gezin? Bezoek dan eens de magische familievoorstelling Rupsje Nooitgenoeg. Dit theatervermaak is voor zowel jong als oud leuk om te zien. Tijdens de voorstelling komt niet alleen het welbekende rupsje voorbij, maar ook 75 karakters uit vier andere verhalen. Je wordt meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en natuurlijk Rupsje Nooitgenoeg, een hongerige rups die zich overal doorheen eet en zich daarna ontpopt tot een prachtige vlinder. Klik hier voor meer informatie.

2. Festival Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân

Leeuwarden is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Zo zagen we de indrukwekkende Reuzen van Royal de Luxe, kreeg de tentoonstelling Escher op Reis in het Fries Museum hele goede (inter)nationale recensies en lieten meer dan honderd Friese paarden het publiek bewegen tijdens megaproductie De Stormruiter. Nu het einde van dit feestelijke jaar in zicht raakt, wordt de hele maand november groot feest gevierd. Met het een maand lang durende festival ‘ReOpening’ zal Friesland zich opnieuw van z’n beste kant laten zien. Klik hier voor meer informatie.

3. Amsterdam Light Festival

Elke winter wordt de binnenstad van Amsterdam verlicht met prachtige lichtkunstwerken van nationale en internationale kunstenaars voor het Amsterdam Light Festival. Dit jaar is het alweer tijd voor de zevende editie, met als thema The Medium is the Message. Je kunt de lichtkunstwerken van 29 november tot en met 20 januari tussen 17.00 en 23.00 bewonderen door de hele stad. Dit kun je natuurlijk lopend of op de fiets doen, maar voor een echte magische beleving kun je het beste door de Amsterdamse grachten varen. Klik hier voor meer informatie.

4. Party People

Ben jij geïnteresseerd in het Rotterdamse uitgaansleven? Kom dan op 11 januari naar de opening van Party People. In deze nieuwe tentoonstelling worden twee verschillende generaties uitgaanscultuur – die van nu én die van de jaren ’90 – samengebracht. De tentoonstelling, een underground feest der herkenning, is te bezoeken in Museum Rotterdam. Klik hier voor meer informatie.

5. Foodie Festival Amsterdam

Van 10 t/m 18 november is het Kookboekenweek, waarin de liefde voor eten en kookboeken gevierd, onder meer met het Foodie Festival Amsterdam. Hier is genoeg te doen: er zijn masterclasses, wijnproeverijen, een pop-up boekenhandel én je kunt interviews bijwonen met culinair specialisten. Het festival vindt plaats op 17 november in het prachtige historisch pand van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

