Flairs Vijf: 5x gezellige uitjes om cadeau te doen (hint, hint!)

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf uitjes op een rij die perfect zijn om cadeau te doen en minstens zo leuk zijn om te krijgen!

1. Brunchen met Bloody Mary’s op National Brunch Day

Wat is er gezelliger om samen te doen dan brunchen? Precies, niet veel! En dit weekend heb je het perfecte excuus: op zondag 29 september is het National Brunch Day. Bij meer dan 35 deelnemende locaties door heel Nederland (o.a. Teds All Day Brunch, G’s, en Stan & Co) kun je terecht voor een uitgebreide brunch, inclusief een Bloody Mary met Ketel One. Daarnaast wordt iedereen aangemoedigd om thuis een Bloody Mary brunch te organiseren. In het ‘Het Grote Bloody Mary Boek – de all-day brunch editie’ dat speciaal voor National Brunch Day is gelanceerd, vind je brunchinspiratie. Bekijk de Facebookpagina van Ketel One Vodka voor een overzicht van alle deelnemende brunchlocaties.

2. Een jaar gratis (!) concerten in de Ziggo Dome