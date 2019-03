Flairs Vijf: 5x de nieuwste hotspots in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf nieuwe hotspots in Amsterdam voor jou op een rijtje, die je linea recta op je lijstje wil zetten.

Hoera, de lente is officieel aangebroken! Dat betekent dat we ons weer op kunnen maken voor de nodige zonnestralen en daar genieten we het liefst van op het terras. Amsterdam stikt natuurlijk van de leuke plekken, maar er komen alleen maar meer leuke hotspots bij. En geloof ons, onderstaande zijn zeker een bezoekje (of twee, of drie) waard:

1. Lagunitas TapKabinet

Wil je je partner verrassen met een gezellige middag of avond uit? Neem hem dan mee naar Lagunitas TapKabinet, de eerste Lagunitas ‘Taproom’ van Europa en daarmee zelfs de eerste buiten Amerika. Je drinkt er de lekkerste bieren van eigen brouwerij, maar kunt er ook terecht voor biertjes die elders gebrouwen zijn. Tussen het drinken door trek gekregen? Bij Lagunitas TapKabinet in de Amsterdamse Pijp geniet je van snacks als bitterballen en gefrituurde uienringen én echt comfort food zoals nacho’s. Liever echt lunchen of dineren? Ook dat kan. Wat dacht je bijvoorbeeld van een sappige burger of een lekker visje? Eén ding is zeker, er is voor ieder wat wils! En oh, bij TapKabinet worden meerdere evenementen per week georganiseerd. Denk hierbij aan akoestische live muziek, goede doelen- en spelletjesavonden. Proost!

Eerste van der Helststraat 62A, Amsterdam, lagunitas.nl.

2. STAN&CO 2.0

Als je uit (de buurt van) Utrecht, Arnhem of Zeist komt, moét je STAN&CO wel kennen. In die steden is het sfeervolle bar-restaurant – waar het allemaal draait om food, drinks en friends – namelijk een echt begrip. En binnenkort kunnen Amsterdammers ook proeven van de gezelligheid, want in juni 2019 opent STAN&CO ook een vestiging in onze prachtige hoofdstad. In dit creatieve restaurant worden veel activiteiten gehouden, zoals dj optredens in het weekend. Wij kunnen niet wachten!

Weesperplein 4, Amsterdam, stan-co.nl.

3. SATCHMO

Midden op het Rokin vind je één van de nieuwe hotspots: het gloednieuwe SATCHMO. Het oude pannenkoekenrestaurant is omgetoverd tot een prachtig en enorm restaurant, met boven een cocktailbar. Beneden vind je nog een bar, private dining opties én een terras waar je u tegen zegt. SATCHMO is een goede reden om naar het Rokin te gaan.

Rokin 95, Amsterdam, satchmoamsterdam.com.

4. Naylor’s

Michelinchef Chris Naylor opent deze week Naylor’s, een exclusief één-tafelrestaurant. Het nieuwe restaurant Naylor’s heeft by far de meeste indruk gemaakt in 2019. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom. Bij Naylor’s eet je namelijk letterlijk midden in de keuken. Je kan op de voet volgen wat er in de keuken gebeurt. De man die serveert? Chris Naylor zelf. Reserveren in het one table-restaurant kan alleen op uitnodiging van de chef zelf, óf door hem persoonlijk te bellen met een verzoek. En als het nog niet gekker kon; je wordt na het diner thuisgebracht, zolang het in Nederland is. Dat zit bij de prijs inbegrepen. Zo hoeft niemand de bob te zijn. Handig!

Prins Hendrikkade 59-72, Amsterdam, naylors.nl.

5. NENI

Sinds februari is Amsterdam een fijne hotspot rijker, namelijk NENI. Dit restaurant, inclusief deli met eigen bakkerij en de bar The Lemonman, heeft zijn deuren geopend in de iconische Citoëngarage aan het Stadionplein. En ondanks de enorme afmetingen van de zaak, kun je er een huiselijk sfeertje verwachten.

Stadionplein 22 – 24, Amsterdam, neni-amsterdam.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: STAN&CO