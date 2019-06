Flairs Vijf: 5x musthaves voor op vakantie

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf musthaves voor op vakantie voor je op een rij.

1. Hammamdoek

Chillen in de zon en zwemmen horen absoluut bij een vakantie, en dan komt een fijne handdoek natuurlijk goed van pas. Kies eens voor een hammamdoek van hydrofiel katoen, die neemt vocht goed op en is ook nog eens heel licht (slechts 250 gram). Ideaal voor op vakantie dus! Doordat de doek zeer compact kan worden opgevouwen neemt hij minder ruimte in beslag dan een strandlaken en blijft er meer ruimte over voor je zomerse outfits. Wat wil je nog meer? Bestel er hier een.

2. JBL Clip

Onmisbaar op elke reis! Deze speaker is superlicht, klein en het geluid is kraakhelder. Ideaal dus om je favo nummers te luisteren op vakantie. Met de handige clip kun je ‘m overal aan hangen en dus makkelijk meenemen. Verbinden kan via bluetooth of via het kabeltje dat erbij zit. De speaker is verkrijgbaar in verschillende kleuren en bestel je hier.

3. Universele Reisgids Voor Moeilijke Landen

De Universele Reisgids voor Moeilijke Landen is een musthave voor reizende Nederlanders, van de avontuurlijke globetrotter tot de ondernemende expat. Het boek is leuk geschreven en staat bomvol handige tips. Je leest er onder andere hoe je moet afdingen in tien stappen en wat te doen als je beroofd wordt door een aap. Leuk voor jezelf maar ook als cadeau! Bestellen kan hier.

4. Trace Me Luggage Tracker

Ben je eindelijk op je welverdiende vakantiebestemming, is je bagage kwijt! Een nachtmerrie die je liever voorkomt. Met deze superhandige bagage tracker kun je er bijna zeker van zijn dat jou dit niet overkomt. De bagagelabel heeft een uniek serienummer & streepjescode die gelezen kan worden door de politie of personeel op het vliegveld. Scant iemand de bagage met jouw bagagelabel dan ontvang je een sms- en e-mailbericht met de locatie van je koffer. Automatisch & geheel kosteloos. Hoe chill is dat? Bestellen kan hier.

5. Wereldkraskaart

De Scratch Map, oftewel de wereldkraskaart, is een wereldkaart waarop je kunt wegkrassen waar je al bent geweest. De landen zijn in eerste instantie geheel van goud maar naarmate je meer plekken hebt bezocht, wordt de kaart steeds kleuriger. Een leuke manier om bij te houden waar je allemaal geweest bent. De Scratch Map is verkrijgbaar in verschillende formaten en er is ook een speciale kaart van Europa en de Verenigde Staten. Bestellen kan hier.

Bron: Reisjunk | Beeld: JBL, Reisjunk, FonQ