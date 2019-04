Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de gezelligste Amsterdamse koffiebarretjes – met uiteraard de béste koffie. Want wie houdt er nu niet van een lekker bakkie?

1. Rum Baba

Bij Rum Baba serveren ze je niet zómaar een bakkie. Met hun eigen koffiebranderij zorgen ze steeds voor top shelf-koffie met een eigenwijze touch. Niet alleen hun koffie is heerlijk én vers, ook hun gebak maken ze zelf. Naast de koffiebranderij hebben ze een eigen bakkerij die elke dag verse taarten, croissants en andere lekkernijen tevoorschijn tovert. Lekker vers en lekker rustig, lekker genieten dus.

Pretoriusstraat 33 | 1092 EX Amsterdam-Oost

2. EAST

Het net vernieuwde restaurant, dat deel uitmaakt van het Casa Hotel, is pas een week geleden opnieuw geopend, maar is nu al een hit. Voorheen heette de bar East57 en stond vooral bekend als studentenhuis. Ondertussen is deze hotspot uitgegroeid naar een fijne plek voor jong en oud. Elke ochtend openen de deuren al om 6.30 uur, de ideale plek voor vroege vogels om wakker te worden, dus. Experts in koffie zijn ze niet, maar ze serveren wel héle goede koffie in een heerlijke omgeving die je zeker eens bezocht moet hebben.

Eerste Ringdijkstraat 4 | 1097 BC Amsterdam-Oost

3. Monks Coffee Roasters

Monks Coffee Roasters is een veelzijdige koffiebar. Je kunt er een snelle kop koffie achterover slaan aan de bar als je haast hebt, of heerlijk lang genieten van je koffie terwijl je je tegoed doet aan één van hun rijkelijke brunches. Dankzij het houten interieur heeft deze tent een ruwe en fijne ambachtelijke sfeer. Leuke extra: de eigenaar van Monks is een Ier en heeft lange tijd in Australië gewoond, een man met veel verhalen – als je ze wilt horen.

Bilderdijkstraat 46 | 1052 NB Amsterdam-West

4. Zuivere Koffie

Bij Zuivere Koffie gaan ze back to basics. Geen website, geen Facebookpagina, gewoon een gezellig barretje met goede, ‘zuivere’ koffie. Je zou het zo voorbijlopen als je niet weet waar het zit; je vindt dit pareltje in de Utrechtsestraat. Zeker nu het goede weer eraan komt, is Zuivere Koffie aan te raden. Ze hebben namelijk een heel gezellige binnentuin, midden in het centrum! En zeg nu zelf, een koffie in het zonnetje smaakt toch gewoon nóg beter?

Utrechtsestraat 39 | 1017 VH Amsterdam-Centrum

5. Screaming Beans

Schaamteloos shoppende mensen spotten op een terrasje met je koffie in de hand. Dat kan je bij Screaming Beans in één van de Negen Straatjes. Naast de klassiekers kun je hier koffiebonen van over de hele wereld krijgen. Vraag aan een van de barista’s advies en laat je verrassen. Screaming Beans staat ook bekend om hun wijnbar. Wijn en koffie? Het lijkt een gekke combinatie, maar blijkt verrassend goed te werken.

Runstraat 6 | 1016 GK Amsterdam-Centrum

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Persbericht, Friends of Coffee | Beeld: iStock, Instagram