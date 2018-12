Flair’s Vijf: 5x leuke activiteiten voor de laatste dagen van het jaar

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke activiteiten voor je op een rij die ideaal zijn om te ondernemen op één van deze laatste dagen van het jaar.

1. Gezellig dagje schaatsen

Dit jaar werd het niet koud genoeg om op natuurijs te schaatsen, maar dat neemt de pret niet weg. Ice*Amsterdam, te vinden op het Museumplein in Amsterdam, is de perfecte schaatsbaan om het winterse gevoel en de cosy feestdagen-sfeer toch te beleven dit jaar. Je kunt de ijsbaan nog bezoeken tot 3 februari.

2. Bioscoopje pakken

Ben je even helemaal klaar met het grijze weer en heb je zin om er echt even tussenuit te gaan? Bezoek dan de comedy-film Second Act. Hierin speelt Jennifer Lopez de rol van Maya, een succesvolle assistent-manager bij een lokale supermarkt die plots wordt aangezien voor iemand anders (Maid in Manhattan-vibes all over the place!). Bekijk hieronder de trailer.

3. All you need is love

En als je toch al in die bioscoop rondloopt, waarom maak je er dan geen marathon van en pak je nóg een leuke must watch mee? Nadat we massaal hebben zitten snotteren bij de meest recente uitzending op kerstavond kun je nagenieten van de film All you need is love, dé Nederlandse romcom van 2018. Hierin verdwijnt Maarten ter Horst, de presentator van het populaire tv-programma All you need is love gespeeld door Fedja van Hûet, op de vooravond van de opnames van de befaamde kerstspecial. Maarten is zijn geloof in de liefde kwijtgeraakt. Tien maanden eerder verloor hij zijn vrouw Madelief, de liefde van zijn leven. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op het vliegtuig en vlucht naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht, een ode aan zijn overleden vrouw. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host. Bekijk hieronder de heerlijke trailer.

Blijf nog even in de kerststemming en breng een bezoekje aan Magisch Maastricht. Aan activiteiten geen gebrek: je kunt hier schaatsen, in het reuzenrad en alle kraampjes langs. En óók is er gedacht aan een heus wintercafé. Het kerstgevoel komt helemaal tot zijn recht met alle prachtige kerstversiering die hier te vinden is.

5. Escape Room The Game – Jumanji

Gezellig samen rond de tafel en een bordspel spelen, óók helemaal niet verkeerd na al die drukke kerstdagen bij en met familie en vrienden. Je kent hem vast wel: het vorig jaar verschenen vervolg op de bekende film Jumanji. Hierin vindt een man op het strand het gelijknamige bordspel (het spel uit de originele film) en geeft dit aan zijn tienerzoon Alex, maar die heeft er geen interesse in. Hierop transformeert Jumanji zichzelf in een videospel. Wanneer Alex het begint te spelen, wordt hij het spel ingezogen. Nu vertaalt de film zich ook naar een bordspel voor de hele familie. Bestel het hier.

