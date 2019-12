Flair’s Vijf: 5x gezellige uitjes voor in de kerstvakantie

Elke week delen we in de rubriek Flair’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week tippen we een aantal winterse maar bovenal gezellige uitjes die geknipt zijn voor in de kerstvakantie. Want voor je het weet, staat die alweer voor de deur.

1. WONDR Christmas Special

Weet je nog, die hotspot waar je in een zwembad vol marshmallows kunt duiken? En onder een confettidouche kunt staan? Juist, bij WONDR in Amsterdam-Noord ben je aan het juiste adres als je de meest kleurrijke Instagramfoto’s wil maken, maar óók om je inner child naar boven te halen. En nu heeft de pop-upexperience – die nog t/m 18 maart geopend is – een kerstsausje over hun installaties gegoten. Denk aan een hoop nepsneeuw, kerstbomen om te knuffelen en nog veel meer! Christmas Special t/m begin januari, wondrexperience.com.

2. Wereldkerstcircus

Als je deze week maar één ding doet… ga dan met je familie naar het Wereldkerstcircus in het Amsterdamse Carré. Het beroemde circus viert dit jaar zijn 35-jarige jubileum en heeft daarom de crème de la crème uit de internationale circuswereld gestrikt. Als hooggeëerd publiek word je getrakteerd op bekroonde acts uit o.a. Rusland, China, Amerika, Mexico en Spanje. Een enerverend uitje voor wie effe genoeg heeft van de gourmet en de kerstkalkoen. 19 december t/m 5 januari, carre.nl.

3. Pasar Malam bij Burgers’ Zoo

De Pasar Malam in de Bush viert in 2019 haar 10-jarige jubileum in Koninklijke Burgers’ Zoo. In de kerstvakantie genieten bezoekers niet alleen van tientallen stands met exotische producten en authentieke Indonesische gerechten, maar ook van live entertainment van zang- en dansgroepen uit de Indische archipel. Daarnaast kunnen gasten van 16.00 tot 20.00 uur een kijkje nemen achter de schermen van de Ocean en in de stallen van de giraffen, zebra’s, gnoes en waterbokken. Het is tevens de laatste editie van de Indische nachtmarkt in deze vorm, omdat het Arnhemse dierenpark vanaf het najaar van 2020 het Bush Restaurant ingrijpend gaat renoveren. Grijp dus je laatste kans om dit mee te maken! 21 t/m 23, 27 t/m 30 december 2019 en 2 t/m 5 januari 2020, burgerszoo.nl/pasarmalam.

4. Kerstmarkten afstruinen

Hoe kom je nou nóg meer in de kerststemming dan met een beker glühwein of warme chocolademelk in je handen, lopend tussen allerlei knusse kraampjes, met een schaatsbaan op links? Met een waslijst aan kerstmarkten is er hoe dan ook eentje bij jou in de buurt. Sommige kun je nu al bezoeken, andere zijn zelfs achter de rug. Maar in de kerstvakantie zijn er gelukkig ook nog genoeg te bezoeken. Check bijvoorbeeld eens dit lijstje!

5. Amsterdam Light Festival

Eind november is het jaarlijkse Amsterdam Light Festival voor de achtste keer van start gegaan. Dit jaar is er een compleet nieuwe route, geheel in lijn met het thema DISRUPT!. Ontdek tijdens de 53 dagen durende tentoonstelling zo’n twintig kunstwerken en vijf stadsverhalen. Met de route ontdek je het oostelijke deel van het centrum. Te voet óf vanaf het water. Dit laatste kun je op eigen gelegenheid doen, maar er zijn ook verschillende tours die je kunt boeken. 28 november 2019 t/m 19 januari 2020, amsterdamlightfestival.com.

