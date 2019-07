Flairs Vijf: 5 hotspots om de liefde te vieren op Wereld Kus Dag

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf hotspots op een rij waar je zaterdag 6 juli de liefde kunt vieren op Wereld Kus Dag.

Ben jij met Wereld Kus Dag op zoek naar romantiek in de categorie filmkussen? Vincenzo’s Osteria & Pizzeria in Den Haag is hiervoor de ideale spot! Speciaal voor deze dag serveren ze een heart shaped pizza. En ze serveren oesters… Je weet wat ze daarover zeggen toch?

Zoek je nog een plek voor de perfecte first date? En weet je niet wat je date lekker vindt, maar wil je wel indruk maken? Kies dan voor foodhallen Food Dock in Deventer. Door de enorme keuze zit er vast iets bij dat hij of zij lekker vindt. En is de date geslaagd? Door de gezellige drukte valt het niemand op dat jullie de date afsluiten met een kus.

Ook een topidee: een lekker plekje in de zon zoeken bij Strandzuid in Amsterdam. Hier vind je een oase van rust op de Zuidas en geniet je op een strandbedje van het zomerse, beach proof menu. De temperaturen lopen hier hoog op, vooral met een kusje op z’n tijd.

Neem je liefde mee naar Tabu voor heerlijke, zomerse Latijns-Amerikaanse gerechten. Plof neer op het zonnige terras in een fijne stoel of zitzak, of neem binnen plaats in het kleurrijke interieur. Empanada’s, huisgemarineerde zalm met pepers of kies voor een heerlijke taco. De passie zal hier gegarandeerd gaan stromen!

De Rotterdamse zaak Héroine is een beetje schemerig ingericht, wat zorgt voor een zwoele sfeer. Perfect dus voor een date night! En met een paar wijntjes op, zal het niet bij een kus blijven… Ook hier kun je overigens genieten van oesters.

