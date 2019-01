Flairs Vijf: 5x de leukste hotspots in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke hotspots in Amsterdam van dit moment voor je op een rij.

De kaart van La Lotteria heeft voor ieder wat wils: van antipasti, pasta, pizza’s en en panini’s. Wanneer je hier gaat eten maak je ook nog een kans op een gratis bezoekje. Elke dag kunnen gasten namelijk een lootje trekken en de winnaar mag met twee personen komen lunchen of dineren. Leuk, toch? Klik hier om naar de site te gaan.

Bij NMAG kun je brunchen, lunchen, dineren en borrelen terwijl je omringd wordt door kunst van jonge, opkomende, kunstenaars van over de hele wereld. NMAG is een ‘reizende’ galerie die al zeven jaar lang wereldwijd pop-up exposities organiseert. Je kunt hier terecht van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Klik hier om de menukaart te bekijken.

Mama Makan

Bij Mama Makan kun je heerlijk genieten van gerechten met een Indonesisch tintje. Een walhalla voor iedereen die houdt van saté, rijsttafels en andere Indonesische snacks. Geniet bijvoorbeeld van de Indolicious Platter, die binnen 15 minuten op tafel staat. Mama Makan bevindt zich op Spinozastraat 62 in Amsterdam-Oost en is onderdeel van het Hyatt Regency Hotel. Meer info vind je op mamamakan.com.

NENI

NENI is een Oost-Mediterrane keuken. De keuken, midden in het restaurant, is een echte eyecather. In het zicht van de gasten bereiden de chefs frisse aangemaakte groentes, specialiteiten van de houtskoolgrill en culinaire vis- en vleesgerechten uit de steenoven. Het menu wordt family-style geserveerd en nodigt uit om alle gerechten te delen. NENI is ontstaan uit de passie voor eten, het warme familiegevoel en de liefde voor de cuisine. Het restaurant wordt begin februari geopend.

Mr. Black and the White Ox

Deze bar-bistro is de gehele dag geopend voor een ontbijt en een kop koffie tot een borrel of uitgebreid vijfgangendiner in een huiselijke sfeer. De bar is het kloppende hart van de BLEND (het voormalige hoofdkwartier van Douwe Egberts). Daarnaast is er een hoofdrol weggelegd voor wijn, zo is er een wine room aanwezig waarin maar liefst 3500 wijnen liggen. Nieuwsgierig naar het menu? Klik hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.