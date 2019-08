Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf handige flessen waarin je je favoriete drankje keer op keer weer mee kunt nemen.



SodaStream My Only Bottle

SodaStream kennen we natuurlijk allemaal van het handige apparaat dat binnen no time kraanwater weet om te toveren tot heerlijk bruiswater. Dit kun je doen met behulp van de herbruikbare flessen, waarmee het merk zich inzet voor een wegwerpplasticvrije wereld. Maar wist je dat SodaStream zich ook hard maakt voor diversiteit? Een combinatie van beide brengt het merk aanstaande zaterdag tijdens de Pride in Amsterdam in praktijk. Als laatste boot in de Canal Parade vist het team al het achtergebleven plastic uit de grachten. Ook een steentje bijdragen? Dankzij de ‘My Only Bottle’, onderdeel van de Pride Starter Kit, heb je geen wegwerpflesjes meer nodig. Ook krijg je er een regenboog support sjaaltje bij als eerbetoon aan de LGBTQ gemeenschap. Deze kun je langs de stippellijn doorknippen en delen met jouw geliefde. Mooi, toch? Nóg mooier: per bestelde Pride Starter Kit wordt 1 euro gedoneerd aan de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex association (ILGA World). Bestellen kan hier.

Corkcicle

Met die hittegolf van vorige week heb je het volgende probleem hoe dan ook meegemaakt; of je nou in het park, op het strand of gewoon in de achtertuin lag. Genoot jij net van een glas ijskoud water, maar was het na een paar minuten lauw of zelfs warm? We feel you. Tegenvaller. Gelukkig hoeft dit dankzij Corkcicle niet langer een issue te zijn. De herbruikbare flessen en bekers van dit merk zijn gemaakt van roestvrij staal en driedubbel geïsoleerd. Dankzij deze techniek blijft je drankje maar liefst 25 uur koud of 12 uur warm. Dat koffietje to go kun je dus ook gewoon meenemen in je nieuwe favoriete fles. Ook belangrijk: de producten zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren (koper! Roze! Met marmerprint!) en zien er dus ook nog eens hartstikke gezellig uit. Bestellen? Dat kan hier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door CORKCICLE (@corkcicle) op 23 Feb 2018 om 5:44 (PST)

Dopper

Grote kans dat minstens een van jouw collega’s, vriendinnen of familieleden met deze herbruikbare fles rondloopt: de welbekende Dopper. Met al die verschillende kleuren zit er immers voor iedereen wel een gewenste bij. Het handige van de fles is daarnaast dat je niet alleen de dop eraf kunt draaien, maar ook het hele bovenste gedeelte. Op die manier kun je dat stuk omgekeerd gebruiken als een bekertje. Oh, en sinds kort heeft Dopper ook thermoflessen in het assortiment opgenomen. Ook deze zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en weten je drankje 9 uur heet of 24 uur koud te houden. Bestellen kan hier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Dopper (@dopper_official) op 15 Jul 2019 om 8:00 (PDT)

HEMA

Drink jij het liefst door een rietje? Dan is deze herbruikbare fles van HEMA echt iets voor jou. Hij is makkelijk te vullen én schoon te maken. Sterker nog, hij is gewoon vaatwasserbestendig dus schrobben is er niet bij. Bovendien hoef je er, zoals je van het warenhuis gewend bent, niet diep voor in de buidel te tasten. De fles is voorzien van een luiaardprintje, dus helemaal van nu. Bestellen kan hier.

Lees ook

Flairs Vijf: 5x zomerse feestjes die je meteen in je agenda wil zetten



Chilly’s Bottle

Dol op avocado’s? Steek je verslaving niet onder stoelen of banken met deze hippe fles. En hij is nog handig ook, want ook deze variant van Chilly’s Bottle houdt je drankje koud (24 uur) of warm (12 uur warm). Daarnaast is-ie condens- en lekvrij, wat natuurlijk ook wel handig is als je ‘m in je tas steekt. Avocado’s helemaal niet jouw ding? Dat kan natuurlijk ook, en daarom verkoopt het merk ook gewoon gekleurde herbruikbare flessen óf met een andere gezellige print. Wat dacht je bijvoorbeeld van madeliefjes of kersen? Die met avo-print bestel je in elk geval hier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chilly’s Bottles (@chillysbottles) op 7 Feb 2019 om 10:05 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.