Flairs Vijf: 5x HEMA-drankjes en -lekkernijen voor op vakantie

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de lekkere producten van HEMA’s Summer of Food voor je op een rij!

Quinoa Crips

Een heerlijke lichte snack! Een zak biologische chips van quinoa en aardappel. Het product is verkrijgbaar in drie verschillende smaken: Sour cream & Onion, Paprika en Rozemarijn.

Wijncocktails

Een wijncocktail met 3,9% alcohol, een verfrissend drankje met een zomerse smaak. Ideaal voor een zwoele zomeravond, met de ondergaande zon op de achtergrond. De lichte bubbel maakt het een dorstlessend drankje en smaakt het lekkerste als-ie goed gekoeld is. Verkrijgbaar in twee verschillende smaken!

Spaanse chips

Een zak aardappelchips uit Spanje verkrijgbaar in twee verschillende smaken. Heerlijk bij tapas of om weg te knabbelen onderweg!

Groentesappen

We weten allemaal dat er tijdens de vakantie flink gesnaaid kan worden. Om je toch even ‘healthy’ te voelen, zijn deze groentesappen ideaal. Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende smaken.

Dadelrepen

Een heerlijke dadelreep als snack. Makkelijk mee te nemen en dus ideaal voor onderweg! Verkrijgbaar in twee smaken: rood fruit en banaan.

Bron & beeld: HEMA