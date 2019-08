Flairs Vijf: 5x hotspots in Den Haag voor een tasty vakantie in eigen land

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf hotspots in Den Haag voor je op een rij, die je linea recta op je restaurantlijstje wil zetten.

1. Gallery61

Een van de oudste panden van Den Haag is sinds kort een unieke hotspot rijker. Gallery61 is een kleurrijke brasserie die haar borden beschildert met de lekkerste ingrediënten van lokale leveranciers en kleurt altijd nét een beetje buiten de lijntjes. En da’s precies wat het zo’n feestje maakt om er te vertoeven. Wat het trouwens nog leuker maakt, is dat Gallery61 één menukaart heeft die de hele dag geldt. Dus heb jij ’s avonds zin in een açaí bowl of wil je de dag starten met een toetje? Alles kan en alles mag. Passage 61, gallery-61.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gallery61 (@gallery61denhaag) op 21 Aug 2019 om 12:18 (PDT)

2. Foodhallen

We moeten nog even geduld hebben, maar de derde locatie van de Foodhallen opent dit najaar de deuren in Den Haag. Misschien ben je er al eens geweest in Amsterdam en/of Rotterdam, en dan wéét je hoe gezellig en lekker zo’n bezoekje is. Het handige aan de indoor foodmarket is dat je met ál je vrienden, collega’s en familie heerlijk kunt eten, want er is letterlijk voor ieder wat wils te vinden. Van verse pasta tot falafel en Vietnamees streetfood: bij de Foodhallen zit je goed. Benieuwd welke keukens je kunt vinden bij de locatie in Den Haag? In de onderstaande Instagrampost zie je alvast de eerste stands die bekend zijn gemaakt. Haagse Bluf 40, facebook.com/foodhallendenhaag.

3. Vincenzo’s Osteria

Net terug van je vakantie naar Italië waar je letterlijk alleen maar lekker gegeten hebt? Of ben je helemaal niet naar het land van de pasta’s en pizza’s geweest, maar verlang je wél naar al het lekkers dat je er kunt bestellen? Waan je in bella Italia bij Vincenzo’s Osteria, een van de nieuwe restaurants die Den Haag rijk is. Hier kun je terecht voor de meest heerlijke Italiaanse klassiekers, mét een verrassende twist. Het draait bij de hotspot om pasta, pasta en nóg eens pasta en natuurlijk een lekker wijntje on the side. Oh, en vergeet de tiramisu en huisgemaakte limoncello na niet! Komt de naam Vincenzo’s je bekend voor? Dat kan kloppen, want naast de Osteria hebben de eigenaars óók een pizzeria. Als het bij de ene vol is, kun je dus gewoon naar de overkant wandelen. Prins Hendrikstraat 75, vincenzos.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VINCENZO’S OSTERIA (@vincenzososteria) op 7 Mei 2019 om 6:17 (PDT)

4. Pistache Café

Na een middag of ochtend slenteren enorm toe aan een goede kop koffie? Dan ben je bij Pistache Café aan het juiste adres. Daarnaast kun je er uitgebreid én verrassend ontbijten (pannenkoekjes van zoete aardappel, wafels van amandel- en havermeel, en ga zo maar door) en barst ook de lunchkaart van al het lekkers. Waar je zeker ook een gaatje voor over moet houden (óf vrij moet maken) zijn de zoete traktaties die je er kunt bestellen. Yum! Nice to know: alle ingrediënten biologisch en vers. Prinsestraat 134, pistachecafe.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pistache Café (@pistache_cafe) op 18 Jan 2017 om 4:20 (PST)

5. Capriole Café

Een terras aan het water, tof interieur en het belangrijkste van alles: gerechten om je vingers bij af te likken. Wat dacht je bijvoorbeeld van met hoisin gelakt buikspek, vegan gepofte meiknol of watermeloengazpacho? Van letterlijk heel de menukaart ga je spontaan watertanden, dus een keuze maken kan nog knap lastig zijn. Dat snappen ze zelf ook bij Capriole Café en dus kun je ook kiezen voor het menu van de chef. Ook weleens leuk om je gewoon te laten verrassen, toch? Trouwens, je kunt ook bij deze Haagse hotspot terecht voor ontbijt, lunch en borrel. Fokkerkade 18, capriolecafe.nl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Capriole Café (@capriolecafe) op 3 Aug 2019 om 11:34 (PDT)

Beeld: Typhoon PR, Instagram