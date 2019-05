Flairs Vijf: van festivals tot eten, 5x dingen doen in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week delen we vijf leuke dingen om te doen in Amsterdam de komende tijd.

Amsterdam Open Air

Na acht uitverkochte edities is Amsterdam Open Air een vaste waarde geworden in het Nederlandse festivallandschap. Die legacy wordt in het weekend van 1 en 2 juni verder uitgebouwd, wanneer de top van de Nederlandse muziekscene naar een van de meest fashionable festivals van Nederland komt. Tickets kun je hier kopen.

Peroni Art of Aperitivo styleguide

Het leukste moment van de dag in Italië: de Aperitivo! Maar wat gaan we deze zomer precies eten en drinken? En wat trekken we aan tijdens dit Aperitivo moment? Topchef Jaimie van Heije, cocktailgoeroe Tess Posthumus en trendsetting stylist Thomas Vermeer ontwikkelen een serie gerechtjes, cocktails en outfits die perfect samenkomen in de Peroni Art of Aperitivo styleguide 2019. Deze wordt op 6 juni gelanceerd in Huize Frankendael in Amsterdam. Wil jij hier bij aanwezig zijn? Kijk hier voor meer informatie.

Restaurant IJver

In de voormalige Scheepsbouwloods op de NDSM-werf wordt hard gewerkt aan een bijzonder restaurant: IJver. Authentieke industriële elementen worden gecombineerd met felle kleuren, planten en bijzondere objecten. De menukaart van IJver is een frisse mix van de Nederlands en de Franse keuken. Een unieke ervaring! Ons geduld wordt alleen nog wel even op de proef gesteld, want in de zomermaanden van 2019 gaat de nieuwe hotspot open. Maar hun Instagram-account belooft al veel goeds.

Taste of Amsterdam

Vanaf vrijdag 31 mei opent Coravin een weekend lang de Coravin Winebar op het culinaire playground van Taste of Amsterdam. Coravin schenkt hier 30 (!) wijnen, van een frisse Chenin blanc uit Swartland, Zuid-Afrika tot de beroemdste merlot-wijn ter wereld Petrus. Naast een bijzondere reeks wijnen word je ook nog eens verwend met culinaire bites.

Sneakerness

Alle fashion- en sneakerliefhebbers kunnen dit weekend weer hun hart ophalen, want dan komt het grootste sneakerevent ter wereld weer naar Amsterdam. Een weekend lang zijn er duizenden sneakers te koop in alle vormen en maten. Dit jaar is er naast een kapper en een tattoo-shop ook een booth waar je je eigen ‘one of a kind’ horloge kan ontwerpen. Tickets kun je hier kopen.

