Flairs Vijf: 5x Amsterdamse adresjes voor een smakelijke vakantie in eigen land

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf hotspots in Amsterdam voor je op een rij, die je linea recta op je restaurantlijstje wil zetten.

1. Bar Fisk

De Amsterdamse Pijp stikt van de leuke winkeltjes en hotspots, en we snappen dat je door de marktkramen in de Albert Cuypstraat de must visit tentjes niet meer ziet. Maar geloof ons, Bar Fisk wil je niet missen. Hier eet je de lekkerste polenta chips, dorade en tartaar (zowel vis als vlees), met heerlijke cocktails on the side. Een avondje geen alcohol drinken? Bestel dan de grapefruit tonic; net alsof je een fruitige gin-tonic drinkt. Nog een tip van ons: sinds kort kun je voor de ‘Fisk Experience’ gaan. Dit is een menu dat wordt samengesteld door de chef (dé uitkomst voor de twijfelaars onder ons) en waarbij je van alles wat voorgeschoteld krijgt. Denk aan gerechten die op de kaart staan, maar ook verrassingsgerechten. Oh, en er worden miniversies van de cocktails tussendoor geserveerd. Cheers! Eerste Sweelinckstraat 23, barfisk.nl.

2. Superette Café

Ontbijten, lunchen, dineren én borrelen: bij Superette ben je 24/7 aan het juiste adres. De kaart staat vol met bagels, gezonde salade én yoghurt bowls, bijzondere snacks (de kabeljauwbitterballen en jackfruit nuggets moét je bestellen!) en simpele maar supersmakelijke gerechten. Er is een groot terras – voor als de zomer weer terugkomt – en ook binnen is het ontzettend instagrammable. Niet onbelangrijk: het personeel maakt je bezoekje nog gezelliger. Javaplein 35H, superette.cafe.

3. Cut Throat

Terwijl je partner in de stoel zit bij de barber, geniet jij van de lekkerste Caribische gerechtjes en na afloop drinken jullie samen een zoete cocktail op het grootste terras van de binnenstad van Amsterdam. Klinkt goed, toch? Geloof ons, het is nog beter dan dat. Beursplein 5, cutthroatbarber.nl.

4. Brasserie, Conservatorium hotel

Ben je deze maand nog in Amsterdam te vinden of heb je een weekend in augustus nog niets gepland? Breng dan zeker een bezoekje aan de hoofdstad en sla vooral het Conservatorium hotel niet over. Als je iets te vieren hebt, is de Brasserie waar je moet zijn, want hier kun je deze maand terecht voor een culinair menu van chef Schilo van Coevorden in samenwerking met Belvedere Vodka. Alle gerechten zijn geïnspireerd door de herkomst van de premium drank en de natuurlijke smaken van het land. Daarnaast kun je kiezen voor een cocktail pairing en krijg je bij iedere gang een heerlijk drankje geserveerd. Je moet er misschien wat dieper voor in de buidel tasten, maar spijt krijg je sowieso niet. Van Baerlestraat 27, conservatoriumhotel.com.







5. Bepita

Als je op vakantie bent geweest naar het Midden-Oosten en nog even wil nagenieten, is Bepita jouw eerste stop als je weer op Nederlandse bodem bent. Hier eet je heerlijk gekruid gegrild vlees of vis op een vers en zelfgemaakt pitabrood. En natuurlijk kun je er ook terecht voor lekkere vegetarische gerechten – shakshuka en falafel, bijvoorbeeld. Doe je ogen dicht en geniet van de smaken. Wedden dat je je weer even in het Midden-Oosten waant? Ben je trouwens met een gezelschap in Amsterdam dat niet zo fan is van deze keuken als jij? Het handige is dat Bepita zich bevindt in The Food Department in Magna Plaza, waar verschillende keukens samenkomen. Pizza? Check. Poké bowls? Check. Nieuwezijds Voorburgwal 182, bepita.com.

Beeld: Typhoon PR, Instagram