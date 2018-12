Flairs Vijf: 5x leuke activiteiten voor deze maand

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf activiteiten op een rijtje.

Lees ook: Flairs Vijf: 5x fijne verzorgingsproducten voor de allerkoudste dagen

1. Schaatsen op het Museumplein

Wanneer: 17 november t/m 3 februari

Ice*Amsterdam is al een aantal jaar een grote happening in Amsterdam. Naast schaatsen is er volop mogelijkheid om cultuur te snuiven, te borrelen, een drankje te doen, te shoppen of juist heerlijk te relaxen. In Brasserie Het Parool kun je, uitkijkend op de winterse activiteiten, genieten van lekkere hamburgers, smeltende kazen of (h)eerlijke broodjes. Klik hier voor meer informatie.

2. De nieuwe bioscoopfilm ‘Edie’

Te zien vanaf 13 december

Het verhaal gaat over de 83-jarige Edith die haar jeugddroom verwezenlijkt en naar Schotland afreist om daar de berg Suilven te beklimmen. Ze is slecht voorbereid en onderweg ontmoet ze Jonny, een jonge man die haar helpt met het aanschaffen van de juiste uitrusting en die haar traint om de berg te kunnen beklimmen. Door de intensieve dagen samen leren zij elkaar beter kennen. Ze praten, ruziën, hebben lol en leren elkaar steeds beter kennen door meer te vertellen over hun leven. Maar uiteindelijk moet Edie haar reis alleen volbrengen.

Bekijk hieronder de trailer:

3. Escape Room The Game – Jumanji

Je kent hem vast wel: de bekende film Jumanji. Een man vindt op het strand het bordspel Jumanji (het spel uit de vorige film) en geeft het aan zijn tienerzoon Alex, maar die heeft er geen interesse in. Hierop transformeert Jumanji zichzelf in een videospel. Wanneer Alex het begint te spelen, wordt hij het spel ingezogen. Nu vertaalt de film zich ook naar een bordspel voor de hele familie. Bestel het bordspel hier.

4. Magisch Maastricht: op het Vrijthof

Wanneer: 1 december t/m 31 december

De eerste kerstmarkten zijn tot ons grote vreugde van start gegaan. Daaronder valt ook het Magisch Maastricht. Duizenden lichtjes en tientallen kerstkraampjes op de grootste kerstmarkt van het jaar. Kijk voor meer informatie op de website.

5. Mowgli: Legend Of The Jungle

Te zien vanaf 7 december op Netflix

Na het lange wachten is het bijna zover: Mowgli is verschijnt op Netflix. Dit is de verfilming van de tekenfilm die gaat over een weesjongetje die in de jungle is opgevoed door dieren.

Bekijk hieronder de trailer:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: MediaTornado, YouTube