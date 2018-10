Flairs Vijf: 5x leuke evenementen waar je nú al kaartjes voor kunt scoren

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke evenementen voor je op een rij.

Lees ook: Flairs Vijf: 5x de leukste producten en hotspots die je niet wil missen

1. Mañana Mañana festival

Tijdens het drie dagen durende festival – van 13 t/m 19 juni – kun je genieten van ruim 120 optredens op acht verschillende podia. Een unieke locatie midden in het bos. Het festival staat bekend om de megarelaxte sfeer. Dus neem je gitaartje mee, ga zitten bij het kampvuur en dans de hele avond. De vroege vogel verkoop is nu gestart. Vanaf 1 november gelden de reguliere tarieven.

2. Dutch design week

Tussen 20 en 28 oktober kun je op honderd plekken in Eindhoven genieten van tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. Dutch design week is het grootste design evenement in Noord-Europa. Ruim 2500 ontwerpers presenteren hun werk aan meer dan 295.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Tickets kun je hier kopen.

3. Genrefilmfestival Amsterdamned

Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 oktober vind de derde editie van het driedaagse genrefilmfestival Amsterdamned plaats. Tijdens dit festival kun je genieten van twaalf nieuwe en oudere films in de genres horror, fantasy en sciencefiction. Klik hier voor meer informatie over de films en de tickets.

4. Sea Sights Festival

Het Sea Sights Festival in Scheveningen geeft een uniek kijkje in de toekomst van steden aan zee. Kunnen we over een tijdje in zee wonen? En is zeewier eten straks de normaalste zaak van de wereld? Ontdek het tussen 19 t/m 21 oktober. De entree is gratis. Lees hier alles over het festival.

5. Cirque du Soleil

Zin in een last minute uitje met het gezin? Cirque du Soleil staat tot 14 oktober in Ahoy met een spectaculaire show, helemaal geïnspireerd op de film Avatar. Via een enorm projectieoppervlak gaan videoprojecties soms verder dan het decor en zelfs het publiek in. Tickets kun je hier kopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Feestfabriek