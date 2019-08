Flairs vijf: 5x de Rotterdamse hotspots voor een lekkere hap of borrel

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf hotspots in Rotterdam voor je op een rij. Perfect voor een lekkere hap of een borrel.

1. Nhow

Alleen al voor het uitzicht is nhow -het designhotel op de Kop van Zuid- een bezoekje waard. Begin hier je ochtend in de espressobar of luid het weekend in met een cocktail op het terras. Het maakt niet uit waar je zit: een mooi uitzicht over de Rotterdamse skyline is gegarandeerd. En zo ook bij gastrobar ELVY -de samensmelting van nhow Bar en Restaurant- op de zevende verdieping. In de kleine gerechten schitteren de groentes in de hoofdrol. Soms bijgestaan door vis of vlees, maar ook als solo-act behalen deze uitblinkers zeker het podium.

Wilhelminakade 137, nhow-hotels.com

2. Foodhallen Rotterdam

De Foodhallen in Rotterdam werden vorig jaar geopend in Pakhuis Meesteren op de Kop van Zuid. Het aanbod bestaat uit maar liefst 16 standhouders die een afspiegeling van de stad moeten zijn. Van sterrenstreetfood bij Foodshed tot sushi bij Kyatcha en zoetigheden bij Ten To Three Bakery. Het handige aan de indoor foodmarket is natuurlijk dat je geen ruzie meer hoeft te maken over wat je gaat eten, want er is voor ieder wat wils. Het beste van Rotterdam, onder één dak.

Wilhelminakade 58, foodhallen.nl/rotterdam

3. Calaboose

Saté en cocktails. Op het eerste gezicht een beetje gek, maar in werkelijkheid een goede combinatie. Daan Kisman, ook wel bekend als de Saté-man, en Arno van Eijmeren van cocktailbar Dr. slaan de handen ineen. Het menu telt 50 verschillende cocktailcreaties die variëren van klassiekers tot ‘net even anders’ met Indonesische kruiden en specerijen. En die gaan uiteraard perfect samen met het grote aanbod aan Indonesische bites van de grill. Bij lekker weer kun je ook nog eens heerlijk lang blijven tafelen in de prachtige binnentuin.

Oudedijk 273, calaboose.nl

4. Fontein

Vernoemd naar de bekende Hofpleinfontein die voor de deur staat, werd afgelopen lente Fontein geopend. Dit stadscafé bevindt zich in het oude Shell-kantoor en vult drie veelzijdige verdiepingen. Op de begane grond vind je twee grote terrassen die functioneren als perfecte ontmoetingsplek voor een Mediterrane lunch. De kelder is geschikt voor vergaderingen en soms clubavonden in het weekend, en op het vier-seizoenen dakterras kun je het hele jaar door borrelen.

Hofplein 19, fonteinrotterdam.nl

5. BACKYARD

Deze urban achtertuin werd afgelopen mei midden in het centrum van Rotterdam geopend. Het is een plantaardig en veganistisch restaurant waar je de hele dag door terecht kunt voor verrassende maaltijden, goede koffie, lokale bieren en vegan wijnen. Het menu is voor 80 procent veganistisch en de gerechten bestaat uit verse en plantaardige ingrediënten. Ook de inrichting is niet verkeerd: een huiselijke sfeer met veel planten en vintage meubels.

Korte Hoogstraat 14, backyardrotterdam.nl

