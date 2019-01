Flairs Vijf: 5x de leukste evenementen in januari

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf leuke evenementen voor je op een rij.

I am Art

Bij de nieuwe IAmArt-tentoonstelling in Madame Tussaud’s maak je zelf onderdeel uit van de meesterwerken van bijvoorbeeld Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn door in de schilderijen te stappen. Tickets kun je hier kopen.

Nationale Tulpendag

Op Nationale Tulpendag, zaterdag 19 januari 2019 vindt in Amsterdam de officiële aftrap van het tulpenseizoen plaats. Nederlandse tulpenkwekers nodigen iedereen uit om in een speciaal aangelegde pluktuin, pal voor het paleis op de Dam, gratis een bosje tulpen te plukken. Dit jaar is het thema ‘Flowerpower’ en dat komt onder meer tot uiting in het kleurrijke tuinontwerp. Kijk voor meer informatie op Tulpentijd.nl

Tentoonstelling ‘Als kunst je lief is’

Op initiatief van Vereniging Rembrandt worden voor één keer 80 kunstwerken bij elkaar gebracht in het Kröller Möller museum Er is voor iedereen wat: schilderijen, tekeningen, foto’s, sculpturen en veel meer. Het oudste werk dat er tijdens de tentoonstelling getoond wordt, is ongeveer drieduizend (!) jaar oud.

Fashion Cities Africa

De vier grote Afrikaanse steden Casablanca, Johannesburg, Nairobi en Lagos staan centraal in de tentoonstelling Fashion Cities Africa in het Tropenmuseum. Veel stylisten, modeontwerpers en bloggers uit deze steden zijn wereldwijd bekend geworden en inspireren met hun ontwerpen veel modeliefhebbers. Tijdens de tentoonstelling word je overweldigd door verschillende creaties, persoonlijke verhalen, blogs, fotografie en film. Te zien t/m 6 januari 2019.

Amsterdam Light festival

Meer dan 40 kunstwerken en installaties van nationale en internationale kunstenaars, designers en architecten verlichten de binnenstad van Amsterdam tijdens het Amsterdam Light festival. Genieten kan vanaf het water of op het land. Het festival is tot 20 januari. Klik hier voor meer informatie.

