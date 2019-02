Flairs Vijf: 5x de leukste én lekkerste restaurants met voor ieder wat wils

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zochten we naar vijf restaurants met menukaarten om je vingers bij af te likken.

Vanderveen brengt een ode aan de Beethovenstraat, het warme buurtgevoel en de klassieke gerechten die nooit mogen verdwijnen. Het is een verzamelplek geworden voor buurt en voelt echt als thuiskomen. Je kunt hier kiezen uit echte diner-klassiekers zoals een steak tartare of een stuk zalm. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de wijnen. Laat je verrassen!

Lagunitas TapKabinet is meer dan een biercafé waar je de meest exclusieve bieren kunt drinken. In deze nieuwe bar vinden wekelijks namelijk bijzondere activiteiten plaats. Deze maand op de planning: Jukebox Bingo, Beat Lagunitas Mario Kart en een International Pub Quiz. En elke week kun je hier ook nog eens terecht voor een live muziekavond. Qua eten wordt je verwend met Amerikaanse en Nederlandse happen, zowel tijdens de lunch als het diner.

Voor geweldig streetfood ga je naar De Bazaar in Beverwijk. Het is de grootste overdekte foodhal van Europa (!) waar je een heuse culinaire wereldreis kunt maken. De Bazaar is alleen open in het weekend, maar dat is geen excuus om niet te gaan. Het handige is dat iedereen zelf kan kiezen waar-ie zin in heeft. Ga je voor lasagne, gebakken banaan of gewoon een burger met friet?

Genieten van eten op topniveau, maar geen tijd voor een avondvullend programma? High-end Chinees restaurant Zheng introduceert Fastronomy in de Zheng Imperial Bar. Dat is genieten van traditioneel Chinees eten, maar flexibel, casual en snel. Je kunt hier terecht voor diverse kleinere culinaire vis- en vleesgerechten, maar ook als vegetariër ben je van harte welkom.

Veganistisch eten heeft allang niet meer het stoffige imago van vroeger. BACKYARD speelt hier goed op in. Het is de hotspot die laat zien hoe veelzijdig de vegan keuken wel niet kan zijn. Het menu bestaat voornamelijk uit volledig veganistische gerechten, maar biedt – voor wie tóch naar een kleine toevoeging snakt – ook de optie om als bijgerecht iets van zuivel of met vlees toe te voegen. Fijn!

Beeld: Vanderveen Bar & Kitchen