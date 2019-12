Flair’s VriendinnenVrijdagTip: ‘Huisvrouwen bestaan niet 2’

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Dé feelgood film van de winter die je echt met vriendinnen moet gaan zien, is Huisvrouwen bestaan niet 2. De zussen Gijsje (Eva van de Wijdeven) en Marjolein (Jelka van Houten) en moeder Loes (Loes Luca) worstelen nog steeds met de o zo herkenbare levensvragen over het moederschap, relaties, carrière en seks. En vooral: hoe vind je de balans tussen dat alles? Met een flinke portie humor en zelfspot gaan ze op zoek naar de antwoorden. Eén ding weten ze zeker: ze worden geen huisvrouw, want die bestaan nog steeds niet.

Huisvrouwen bestaan niet 2 draait vanaf 12 december in de bioscoop. Bekijk hieronder alvast de trailer:

