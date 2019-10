Flairs VriendinnenVrijdagTip: Nacht- en Halloweenklimmen

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Een uitje met een uitdaging en een absolute adrenaline-kick, zo kun je het nachtelijke Halloweenklimmen op z’n minst noemen! Het is in ieder geval weer eens iets anders: in het donker hoge bomen beklimmen in de bossen (geen nood, jullie worden 100% veilig gezekerd), die deze vrijdag ook nog eens opgeschrikt worden door enge geluiden, spookachtige versieringen en beangstigende acteurs. Griezelen gegarandeerd!

Nacht- en Halloweenklimmen, 25 oktober, Amsterdamse Bos Amstelveen en Kralingse Bos Rotterdam, funforest.nl/nachtklimmen.

Tekst: Hulya Kilicaslan