Regisseur Jordan Peele leverde in 2017 met Get Out een van de grootste horrorhits van de laatste jaren af. Nu is daar de trailer van zijn volgende film en dat belooft weer net zo’n angstaanjagend gebeuren te worden.

De ergste versie van jezelf

Als deze trailer een voorteken is, hoeven horrorfreaks zich het komend jaar niet bepaald te vervelen! In Us keert Adelaide samen met haar gezien terug naar het huis aan de kust waar ze is opgegroeid. Na een lange dag aan het strand krijgt de familie onverwachts bezoek… Van moordzuchtige vreemdelingen die tot overmaat van ramp als twee druppels water op hen lijken.

IJzingwekkend

Voor de mensen die de afgelopen jaren onder een steen hebben geleefd: Peele tekende eerder voor de horrorsensatie Get Out. En zo te zien is hij het nog niet verleerd! Ook de cast is op zijn minst veelbelovend, met hoofdrollen voor onder anderen Oscarwinnaar Lupita Nyong’o en Winston Duke (beiden uit Black Panther) en Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale). Misschien nog wel het griezeligst is hoe het zonnige raphitje I Got 5 On It van Luniz uit 1995 in de trailer gaandeweg steeds meer verandert in een ijzingwekkende horrorsoundtrack. Kippenvel!

Us draait vanaf maart 2019 in de Nederlandse bioscopen. Bekijk de trailer in onderstaande video:

