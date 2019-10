Mis je het festivalseizoen? Haal het gevoel terug met déze feestjes in Amsterdam

De zon op je bol, genieten van de beste muziek, een drankje in je hand en de héle dag dansen (en tussendoor genieten van de lekkerste bites bij de verschillende foodtrucks). Het festivalseizoen is van velen de favoriete tijd van het jaar. Mis je het nu al? Geen zorgen, want óók dit najaar zijn er genoeg feestjes die je niet wil missen.

1. OUR STORY – 15 Years Tomorrowland

Tomorrowland, da’s toch dat festival in België? Yes, dat klopt helemaal, maar om vijftien jaar Tomorrowland te vieren trekt het feest voor de eerste keer naar Amsterdam tijdens Amsterdam Dance Event. Artiesten die onvergetelijke momenten beleefden op het festival en bijna elke zomer de legendarische MainStage betraden, zetten de Ziggo Dome drie uur lang op z’n kop met hun Tomorrowland classic tracks, bijgestaan door het Amsterdamse Metropole Orkest.

Wanneer: 17 & 18 oktober

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Line-up: o.a. Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack en Steve Aoki

Tickets

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tomorrowland (@tomorrowland) op 3 Sep 2019 om 8:13 (PDT)

2. IZAKAYA – Party before party

Ben je niet van de late night feestjes, wil je alvast een goede preparty of kun je gewoonweg niet laat op de avond een feestje pakken gezien je geen oppas kunt regelen die blijft slapen? Dan ben je bij IZAKAYA in de Amsterdamse Pijp aan het juiste adres. Bij dit restaurant dompel je je tijdens het eten al onder in de feestsfeer zodat je – om welke reden dan ook – niet tot laat hoeft te wachten. Verwacht gerechten van topniveau terwijl de beste hits de revue passeren.

Wanneer: tijdens Amsterdam Dance Event (16 t/m 21 oktober)

Waar: IZAKAYA Asian Kitchen & Bar, Amsterdam

Tickets: reserveer nu je plek via 020 305 3090.

3. Into The Woods ADE

Ook zo genoten van Into The Woods Festival afgelopen zomer? Doe dat deze week dan nog eens dunnetjes over tijdens Amsterdam Dance Festival.

Wanneer: 18 & 19 oktober

Waar: NDSM-werf, Amsterdam

Line-up: o.a. Project Pablo, Roi Perez, Islandman

Tickets: intothewoodsfestival.nl/ade

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Into The Woods Festival (@intothewoodsfestival) op 12 Okt 2019 om 5:22 (PDT)

4. Bepita – Een Midden-Oosters feestje

Zin in een feestje waar eten centraal staat? Neem dan al je vriend(inn)en mee naar Magna Plaza. Bepita, een van de restaurants in The Food Department, neemt je tijdens ADE mee op een culinaire reis. Bij binnenkomst (vanaf 19.00 uur) word je verwelkomd met een drankje van Desperados en kun je tot 22.00 uur genieten van gezelligheid onder het genot van de lekkerste pita’s.

Wanneer: 18 oktober

Waar: Magna Plaza, Amsterdam

5. TIJDMASJIEN Festival

“Had ik maar een tijdmachine”, zong Dio back in the days. Op TIJDMASJIEN Festival hebben ze dat ding in elk geval wél en wordt er ieder uur geswitcht tussen muziekgenres. Van Amsterdamse smartlappen tot hits uit de jaren 80 en 90: je vermaken doe je er sowieso. Alsof de muziek nog niet genoeg genieten is, zijn er ook hottubs aanwezig én is er een karaokeshow waar je je hart kunt ophalen.

Wanneer: 16 november

Waar: Thuishaven, Amsterdam

Tickets: ihavegotaticket.com

6. Valhalla Festival

Alweer voor de negende keer wordt de RAI in Amsterdam omgetoverd tot hét terrein van Valhalla Festival. Op 21 december kun je een groots decor met veel show, acrobatenacts en verschillende kermisattracties verwachten, en kan er gedanst worden bij verschillende stages op techno-, house-, urban- en discomuziek van de meest toonaangevende dj’s van het moment.

Wanneer: 21 december

Waar: RAI, Amsterdam

Line-up: o.a. Bakermat, Sam Feldt, Lucas & Steve, Ronnie Flex

Tickets: valhallafestival.nl

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Valhalla Festival (@waytovalhalla) op 12 Okt 2019 om 4:49 (PDT)

7. Terug Naar Toen Winter Festival 2020

Het duurt misschien nog even, maar in maart 2020 organiseert de crew van Terug Naar Toen – bekend van de feestjes waar je de ene na de andere gouwe ouwe kunt verwachten – de eerste wintereditie van hun zomerfestival. Denk aan knus rondom het kampvuur zitten met een glaasje glühwein tot dansen bij een van de drie overdekte stages.

Wanneer: 14 maart 2020

Waar: Thuishaven, Amsterdam

Line-up: volgt binnenkort

Tickets: de kaartverkoop voor Terug Naar Toen Winter Festival 2020 begint maandag 28 oktober om 14.00 uur. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer info!

Beeld: Unsplash