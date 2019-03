De voetjes van de vloer, zon op je bol en een drankje in je hand: ben jij ook zo dol op festivals en kun je niet wachten tot het seizoen weer volop aan de gang is? Ter voorbereiding én om alvast in de stemming te komen, tippen wij een paar fijne feestjes.

Pak je agenda erbij, trommel je vriendinnen op en scoren maar die tickets! Welke van de onderstaande festivals ga jij af?

1. Amsterdam Open Air

Wanneer: 1 & 2 juni

Waar: Gaasperpark, Amsterdam

Line-up: o.a. Bizzey, Lady Bee, De Sluwe Vos en Broederliefde

Tickets: €134,50 voor beide dagen + camping, amsterdamopenair.nl.

2. Chin Chin Festival

Wanneer: 6 juli

Waar: Tuinen van West, Amsterdam

Line-up: o.a. The Partysquad, Benny Rodrigues en Def Rhymz

Tickets: €38,50, chinchinfestival.nl.

3. Soenda Festival

Wanneer: 18 mei

Waar: Ruigenhoek Groenekan, Utrecht

Line-up: o.a. Paula Temple, Rebekah, Fritz Kalkbrenner en Anthony Parasole

Tickets: €43,25, soenda.net.

4. De Leuke Festival

Wanneer: 20 juli

Waar: Voorveldse Polder, Utrecht

Tickets: €33,50, deleukefestival.nl.

5. Paradijs van het Zuiden

Wanneer: 29 juni

Waar: Pettelaarse Schans, Den Bosch

Line-up: o.a. Benny Rodrigues, Broederliefde

Tickets: €30, paradijsvanhetzuiden.nl.

6. Pinkpop 50th anniversary

Wanneer: 8, 9, 10 juni

Waar: Megaland, Landgraaf

Line-up: o.a. Armin van Buuren, Bastille, Mumford & Sons en George Ezra

Tickets: €100 per dag, pinkpop.nl/2019.

7. Daydream Festival

Wanneer: 13 juli

Waar: Aquabest, Best

Tickets: vanaf €42,50, daydreamfestival.nl.

8. Nomads Festival

Wanneer: 29 & 30 juni

Waar: Rhônepark, Amsterdam

Line-up: o.a. Boris Werner, Cinnaman, Mendel

Tickets: vanaf €34,46, nomadsfestival.nl.

9. Mysteryland

Wanneer: 23, 24, 25 augustus

Waar: Haarlemmermeer

Line-up: o.a. Martin Garrix, Lucas & Steve, Oliver Heldens en Sunnery James & Ryan Marciano

Tickets: vanaf €67,50, mysteryland.nl.

10. Vunzige deuntjes festival

Wanneer: 20 juli

Waar: Amsterdamse Bos, Amsterdam

Line-up: o.a. Broederliefde, Ronnie Flex, Bizzey en Jonna Fraser

Tickets: €45, vunzigedeuntjes.nl.

Weetje

Het is misschien een heel stuk over de grens, maar een leuk weetje is wél dat het Amerikaanse Woodstock – het festival der festivals – dit jaar het vijftigste jubileum viert (op 16, 17 en 18 augustus). En we wish dat we daar bij zouden kunnen zijn. Want wow, wát een line-up! #blijvendromen

Welk festival staat niet in het bovenstaande lijstje, maar mag volgens jou niét ontbreken? Let us know, en wie weet voegen we ‘m toe!

Beeld: iStock