Feit of fabel: is last minute je vakantie boeken wel of niet goedkoper?

Sommigen hebben maanden voor vertrek hun vakantie al tot in de puntjes geregeld, anderen zweren bij het last minute boeken van hun reis. Voor dat laatste wordt vaak gekozen omdat gedacht wordt dat het een hoop euro’s scheelt. Maar is dat ook echt zo?

Als je volgende week weg wilt, kan het goed zijn dat je diep in de buidel mag tasten. Daarom is het eerst goed om te weten wat nu precies onder last minute gerekend kan worden. Volgens Mirjam Dresmé van ANVR is er namelijk geen standaard definitie, zo vertelt zij aan het AD.

What’s in a name

Volgens Dresmé is het vooral een commerciële term. En hoewel je denkt dat je verstandig bent door te wachten tot het laatste moment, hoeft het helemaal niet goedkoper te zijn. Sterker nog, juist door vroeg te boeken kan je een hoop geld besparen. Dat weet ook Maarten van de Wilde van D-Reizen. “Vaak krijg je korting, maar het is niet gegarandeerd goedkoper”, verklaart hij. “Prijzen worden mede bepaald door vraag en aanbod, dat verandert dagelijks.”

Goedkoop is duurkoop

Ook bij vliegtickets zit je met vraag en aanbod. Hoe meer mensen nog op het laatste moment een vliegticket willen boeken, hoe duurder het uiteindelijk zal worden. Wat dan wel werkt? Het goed in de gaten blijven houden en op het juiste moment je slag slaan. Dus laptop klaar, boeken maar!