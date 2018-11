Deze bijzondere expositie met 80 stoere vrouwen in de hoofdrol mag je niet missen

Driewerf hoera, het tijdschrift Margriet heeft maar liefst tachtig kaarsjes uit mogen blazen! Die mijlpaal wordt gevierd met een bijzondere expositie in het Amsterdam Museum. En geloof ons: die wil je niet missen.

Heb je dit weekend nog geen concrete plannen maar wil je wél een fijn uitstapje maken met vriendinnen, je moeder of zus? Ga dan naar Amsterdam en breng een bezoekje aan het museum middenin de bruisende Kalverstraat.

Innerlijke kracht

Met de expositie ‘Gewoon stoer’ brengt Margriet een ode aan álle vrouwen die kleine of grote dromen waarmaken. Hiervoor heeft fotografe Sacha de Boer maar liefst tachtig vrouwen op de gevoelige plaat vastgelegd, wat een reeks prachtige kiekjes heeft opgeleverd. Bekende vrouwen als Natasja Froger, Shary-An Nivillac en Adelheid Roosen maar ook minder bekende vrouwen hebben voor de lens gestaan van Sacha. ‘Deze vrouwen staan symbool voor de grote innerlijke kracht van zó veel vrouwen in Nederland’, aldus Leontine van den Bos, hoofdredacteur van Margriet. Naast de expositie in het Amsterdam Museum is een aantal van de portretten ook te bewonderen op de leukste pleinen en straten in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Rotterdam. Deze reizende expo is als eerst neergestreken op het Museumplein in onze hoofdstad.

De expositie ‘Gewoon stoer’ is van 2 november 2018 tot en met 10 maart 2019 te zien in het Amsterdam Museum.

