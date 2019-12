Vriendinnenuitje! Ook in Nederland is er nu een escape room die draait om wijn

In Parijs was-ie er al: een escape room waarbij alles draait om wijn. Maar nu hoef je niet meer ver te reizen, want ook in Nederland kun je nu drinken en ontsnappen tegelijk. We kunnen maar één ding zeggen: plannen maar, dat vriendinnenuitje. Want dit is toch gewoon de perfecte activiteit?



Gewoon in ons eigen koude kikkerlandje vind je escape room ‘De Wijnkelder’, gelegen in Ravenstein om precies te zijn. Of ja, de locatie bevindt zich eigenlijk onder de grond van deze stad. Het gaat om de wijnkelder van Baron Tutlich von der Strassen von Dieden – een hele mond vol – die volgens de geruchten óók nog eens sinds 1907 dure Heidsieck-champagneflessen hier opslaat.

Wanneer een Russische familie 200 van deze flessen wil laten verschepen, gaat het goed mis. Het schip zinkt voor de Finse kust en de kostbare alcohol bereikt nooit het vaste land. Maar gelukkig geldt hier ook: zoekt en gij zult vinden. Na tachtig jaar kwamen de flessen namelijk tóch nog boven water, volledig in tact. Als je nagaat dat deze versnapering nu over de toonbank gaat voor 275.000 euro per fles, kun je je voorstellen dat dat een hele opluchting is.

Zoektocht

Maar dan nu de vraag: wat moeten jullie in godsnaam doen in deze escape room? Wijnen, wijnen, wijnen zit er helaas niet in, maar je mag op zoek naar die dure flessen champagne. Spannend is het zeker, want binnen een uur moet je de extreem dure champagne zien te vinden. En pas op: mislukt het, dan kun je zomaar de politie op je afgestuurd krijgen door de baron. Hoor je de sirenes, dan ben je eigenlijk al te laat. Het is dan bíjna onmogelijk om nog te ontsnappen. In ieder geval is deze wijn escape room in Nederland weer nét wat anders dan je gewend bent, dus waar wacht je nog op?

