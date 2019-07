De engste film van het jaar draait nú op het witte doek en die móet je zien

Voor wie de immense hitte (voor het eerst in de geschiedenis is het in Nederland 40+ graden) wil ontvluchten, is een bioscoopje pakken helemaal niet zo verkeerd. Gegarandeerd de rillingen krijgen? Vanaf vandaag draait ‘Midsommar’ op het witte doek, mogelijk de engste, griezeligste, angstaanjagendste film van het jaar.

Hartkloppingen

De nieuwe horrorfilm is een meesterwerk van Ari Aster, die ook vorig jaar hoge ogen gooide met het bejubelde Hereditary. Midsommar speelt zich af in het lange daglicht van de Zweedse zomer. NU.nl verzamelde de filmrecensies van de grootste kranten van Nederland, die flink met sterren strooien voor deze nieuwe hartkloppingen-film. Een verkort overzicht.

Maar eerst, waar gaat de film over?

Een groepje vrienden bezoekt tijdens hun vakantie een geïsoleerd Zweeds dorpje waar de inwoners tijdens het Midsommar festival de langste dag van het jaar vieren, waarbij het niet donker wordt. Deze ogenschijnlijke, idyllische festiviteiten gaan al snel over in een steeds gewelddadiger tafereel waarbij het maar de vraag is of de tieners het einde van de zonnige nacht zullen halen.

de Volkskrant – 5 sterren

De Volkskrant omschrijft de film als een “concessieloze en onvoorspelbare trip”. “Midsommar breekt met Amerikaans puritanisme wat betreft (mannelijk) naakt, schuift onder meer met een onvergetelijke huilscène op sublieme wijze tussen persoonlijke intimiteit en het collectief, vliegt gecontroleerd uit de bocht en stuurt je met wellicht het meest macabere happy end in de filmgeschiedenis in staat van verbijstering weer naar buiten.”

NRC – 4 sterren

“Ari Aster exploiteert in Midsommar listig Amerikaanse huivering over Europa, met zijn oeroude tradities, seksuele vrijheid, collectieve solidariteit en euthanasie”, schrijft het NRC. “Terwijl hij de anticipatie virtuoos opschroeft van unheimlich via onthutsend naar macaber, behoudt het Zweedse zomerkamp een naar soort bekoring. In Hereditary verscheurt een sekte een kerngezin, hier werpt het zich op als pervers alternatief.”

AD – 5 sterren

“Wat de film zo bijzonder maakt, is de serene rust die de scènes uitstralen. Poëtische en vreedzame beelden domineren. Maar duidelijk is dat het allemaal schone schijn is, het wachten is op de ontlading”, aldus het AD. “Hoewel hier duidelijk naartoe wordt gewerkt, heeft Aster toch enkele pijnlijke verrassingen in petto die zijn bedaard ogende film de werking van een mokerslag op het achterhoofd geven.”

Trouw – 4 sterren

Trouw schrijft: “Aster is een virtuoos verteller en leidt de kijker met een ijzeren logica naar de onvermijdelijke ondergang van de personages. Je voelt precies waar het heen gaat en toch kijk je met groeiende verbazing naar de horror die zich voor je ogen ontvouwt, terwijl de bloemen nog nooit zo mooi hebben gebloeid.”

