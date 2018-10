De Efteling opent een nieuwe achtbaan, maar déze geliefde attractie verdwijnt

De Efteling heeft de bouw van een nieuwe attractie aangekondigd. Normaal gesproken betekent dat een uitbreiding van een park, maar dit keer is besloten dat er een andere attractie moet wijken voor de bouw van de nieuwe ride.

Bye, Bob

Bobsleebaan de Bob verdwijnt na 34 jaar uit het populaire park. De kinderachtbaan (waar tevens veel volwassenen dol op zijn) is versleten en kampt steeds vaker met storingen. Daarom heeft het sprookjespark in Kaatsheuvel besloten om op die plek een nieuwe achtbaan te bouwen.

Sprookje

In september 2019 wordt de Bob afgebroken en begint ook de bouw van de nieuwe kinderachtbaan, kondigde het attractiepark dinsdag aan. De nieuwe achtbaan is voor kinderen vanaf vier jaar en is gebaseerd op het Duitse sprookje van de kwajongens Max & Moritz. In het voorjaar van 2020 gaat de nieuwe attractie open. De bouw kost ongeveer 15 miljoen euro.

Meer grootse plannen

De aankondiging betekent ook dat de Efteling de komst van een nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied van het park met een jaar heeft uitgesteld, tot 2021. De Efteling kreeg vorige maand van de gemeente toestemming om het park uit te breiden met 8 hectare. De eerste ontwikkelingen staan gepland in het gebied ten oosten van het huidige park. Details daarover zijn nog niet bekend.

