Zó overleef je als koppel succesvol jullie eerste vakantie samen

De eerste date, de eerste zoen; relaties zitten vol met mijlpalen. Zijn jullie al een tijdje samen? Dan ga je misschien ook binnenkort voor het eerst samen op reis. Maar ben je daar wel echt klaar voor? Hier moet je op letten.

Volgens datingcoach Diana Dorell is het belangrijk om dat al vóórdat je op vakantie gaat enkele opeenvolgende dagen met elkaar door te brengen. Is de relatie nog erg pril? Dan is het beter om de eerste reis samen nog even uit te stellen. Ook de Amerikaanse dr. Benjamin Ritter is het daarmee eens. “Bij die eerste reis is hoe graag je met elkaar omgaat cruciaal.” Samen op vakantie gaan is een goede manier om te bekijken hoe je je voelt als je continue bij elkaar bent. Hoe pak je dingen aan, welke prioriteiten stel je? Als jullie elkaar het snel zat zijn, kan dat een teken zijn dat de relatie niet van lange duur gaat zijn.

Maak afspraken

Klinkt voor de hand liggend, maar niets is vervelender dan wanneer jij drie weken in een zwembad wil drijven en je vriend de hele dag onrustig is, omdat hij erop uit wil gaan. Bespreek altijd eerst wat je verwachtingen zijn van de reis én de relatie. Wil je een actieve vakantie of juist een luie? Bespreek dit van tevoren, want als jullie gedachten hier anders over zijn, dan kan dit voor discussies zorgen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock