Als dít geen snikken wordt… Disney lanceert eerste magisch mooie ‘Dumbo’-trailer

Het vliegende olifantje met de grote oren komt eraan! Na een nog wat spannende en korte teaser heeft Disney de eerste echte trailer voor de live action-versie van Dumbo online gezet. Hij duurt maar twee minuten, maar we komen er nu al bijna niet doorheen zonder zakdoek. Wauw, dit kan alleen maar waanzinnig worden.

Duister sausje

We kennen natuurlijk allemaal zo ongeveer het verhaal van Dumbo uit ons hoofd: het olifantje wordt geboren, blijkt hele grote oren te hebben waar hij zelfs mee kan vliegen. Toch belooft deze nieuwe versie iets anders te worden dan hoe je Dumbo je waarschijnlijk kunt herinneren. Met Tim Burton – meester in het creëren van dromerige fantasiewerelden zoals die van Alice in Wonderland en Edward Scissorhands – in de regiestoel krijgt alles namelijk nog een lekker duister sausje.

Dit wordt een tranendal

Colin Farrell speelt alleenstaande vader Holt Farrier, een ex-circusster die voor zijn kinderen moet zorgen en teruggaat naar zijn oude circus onder leiding van ringmeester Max Medici (Danny DeVito). Hij wordt aangesteld als verzorger van de jonge Dumbo, maar kan Holt deze vliegende sensatie uit handen houden van de sluwe uitbuiter Vandevere (Keaton)? Nee, natuurlijk niet! Bereid je dus voor op een verse lading Disney-tranen (van geluk).

Dumbo vliegt vanaf 27 maart 2019 de bioscopen in! Hierna kunnen we ons voorbereiden op véél meer Disney-toppers.

