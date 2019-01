Nu al een feestje: dit zijn de eerste namen van ‘Vrienden van Amstel LIVE’

Als je een kaartje hebt kunnen bemachtigen voor ‘Vrienden van Amstel LIVE’, ben je waarschijnlijk allang aan het aftellen tot het grote feest. Maar de grote vraag tot nu toe is geweest: wie treden er op tijdens de 21ste editie? We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten, want de eerste namen zijn bekendgemaakt.

In de ‘Coen en Sander show’ op Radio 538 en het gloednieuwe programma ‘6 Inside’ is er een einde gemaakt aan het lange gissen. Hierin is onder meer onthuld dat Maan haar debuut maakt tijdens de 21ste editie van ‘Vrienden van Amstel LIVE’, de grootste Amstelkroeg van Nederland die op 17 januari weer de deuren opent. ‘Ik ben natuurlijk al vaak gast geweest en heb vorig jaar bij Vliegende Vrienden ook al wat sfeer kunnen proeven maar dit is natuurlijk wel een heel mooi begin van 2019 voor mij’, aldus de zangeres. ‘Ik kijk enorm uit naar het samenzijn met al die leuke collega’s en de bijzondere samenwerkingen.’

Nog meer namen

Naast Maan staan ook Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex op het podium. Daarmee zijn echter nog niet alle artiesten bekendgemaakt; binnenkort volgt de rest. Spannend!

Alle concerten – die op 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 en 26 januari 2019 plaatsvinden in Ahoy Rotterdam – zijn uitverkocht. Ben je er niet bij? Dan kun je op 17, 21, 23 en 24 januari de show live volgen dankzij Coen en Sander op Radio 538. ‘Vrienden van Amstel LIVE’ op beeld zien? Noteer dan 2 februari in je agenda, want dan is om 20.00 uur de registratie ervan te zien op SBS6!

