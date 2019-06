Durf jij het aan? Eerste escape room onder water is een feit (en vind je in Nederland!)

Escape rooms zijn al een tijdje hot and happening. Jezelf opsluiten is inmiddels uitgegroeid tot een standaard personeelsuitje en lijkt geknipt voor een familiedag, maar dat maakt het niet minder leuk. Hoe spannender, hoe beter. En als je van spannende dingen houdt, kan je deze escape room ook toevoegen aan je lijstje.

Leven onder water

Bij de escape room Aquavilla in Wijchen kom je terecht in een lab waar vroeger onderzoek werd gedaan naar het overleven onder water. Om een onbekende reden is het onderzoek niet afgemaakt, en je raadt het waarschijnlijk al: het is aan de spelers de taak om erachter te komen waarom.

Zeecontainer

De escape room ziet eruit als een zeecontainer, maar is wel ingericht met bankjes en een tafel. Via de ramen, die rondom in het huis zitten, hebben duikers zicht op het onderwaterleven. Ook kun je met de kant communiceren via een intercom. En geen paniek: vanuit een controlekamer wordt alles in de gaten gehouden.

Zoektocht

Met een oud logboek en een set veiligheidsinstructies begint de zoektocht. Verschillende puzzels en aanwijzingen leiden je naar verschillende ruimtes die zich boven en onder water bevinden. Alleen de meest oplettende deelnemers weten uiteindelijk de code te kraken waarmee je ontdekt waarom het onderzoek is gestopt. Klein puntje: je krijgt maar een uur de tijd. De kamer is te spelen met minimaal vier en maximaal acht mensen. Eén kleine kanttekening: je moet wél een duikbrevet (NOB 2*) hebben als je het water in wil. Geen ervaren duiker? Dan mag je alleen boven water je hersenen laten kraken. Wie durft?

