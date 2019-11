Eens of oneens? ‘Wie z’n kinderen verwent met Sinterklaas, zou de kerstcadeaus over moeten slaan’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Wie z’n kinderen verwent met Sinterklaas, zou de kerstcadeaus over moeten slaan’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Tinderen na je veertigste vind ik echt niet kunnen’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Esther: Wij vieren binnen het gezin Sinterklaas en met de familie kerst met cadeautjes. Supergezellig.

Jill: Dat ligt er maar net aan wat de portemonnee nog in petto heeft. Kids geloven niet meer maar een schoencadeautje blijft leuk. Dit jaar vieren we kerst wat groter, het is mijn portemonnee dus ik bepaal zelf wel wat er uit gaat.

Alet: Mijn dochter (9) vindt beide nog leuk. Dus de ene helft met Sint en de andere helft met kerst. Werkt prima.

Monique: Gelukkig zijn daar geen regels voor en mag iedereen dat lekker zelf weten!

Susanne: Iedereen moet het zelf weten natuurlijk, maar eerlijk is eerlijk: ik kijk soms echt mijn ogen uit op Facebook wanneer ouders na pakjesavond pronken met grote bergen cadeaus die hun kinderen hebben gekregen. Too much vind ik het, maar goed, we zijn allemaal eigen baas hierin natuurlijk. Wij vieren dit jaar Sinterklaas met mijn ouders en familie en ze krijgt één cadeau van mijn ouders en wij geven haar één cadeau en vaak krijgt ze dan nog iets van een familielid. Meestal drie of vier cadeautjes en dat vind ik meer dan genoeg. Wij vieren dan vaak 2e kerstdag met mijn schoonouders en trekken lootjes en onze dochter krijgt dan ook meestal drie cadeautjes , dit jaar moet ik met kerst werken dus dit jaar alleen Sinterklaas.

Marissa: Sinterklaas voor de cadeaus, kerst voor de gezelligheid met een klein cadeautje. Of een sintcadeau waar nog niet mee is gespeeld opnieuw inpakken.

Corina: Sinterklaas is met cadeautjes. Kerst is gewoon gezellig samen zijn en het vieren van de geboorte van Jezus. Dan geen cadeaus dus. Maar dat moet iedereen uiteraard zelf weten.

Danielle: Echt niet. Lekker verwennen zolang het kan! Dochter gelooft allang niet meer, maar krijgt altijd nog wat. Het blijft mijn kleine meid (ook al is ze al enige tijd groter).

Leonie: Wij vieren het allebei. Het hoeft toch helemaal niet veel en duur te zijn.

Karin: Als ik het geld er voor heb, dan kan het allebei toch? Je kunt ook een uitje als cadeau doen. Allemaal leuk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock