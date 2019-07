Eens of oneens? ‘All-inclusive op vakantie gaan en niet van het resort af komen, is doodzonde’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘All-inclusive op vakantie gaan en niet van het resort af komen, is doodzonde’.

Anouk: Ligt eraan wat het doel is van de vakantie. Toen wij 2 jaar geleden na best pittige jaren met onze 2 kleine kinderen naar een all-inclusive hotel gingen, zijn we 2 weken lang het resort niet af geweest. We hebben gezwommen, gegleden, langs het strand gewandeld, ijsjes gegeten en bovenal ontzettend van elkaar genoten en uitgerust. Wat een fantastische vakantie was dat! Terwijl dat echt onze bedoeling niet was, maar heb er geen moment spijt van gehad. We waren na die 2 weken weer helemaal opgeladen.

Leonie: Klopt, maar soms ook zo heerlijk!

Evelien: Nee hoor. Wij gaan altijd twee keer weg. Eén actieve vakantie (vaak naar Amerika) waarvan we echt niet opgeladen thuiskomen. Daarnaast boeken we altijd een all-inclusieve vakantie, waardoor we niets moeten, helemaal tot rust kunnen komen en dus echt even kunnen opladen. We boeken dan ook altijd op basis van hotel en niet van het land, omdat we daar toch niet veel van mee krijgen.

Lotte Noortje: Dit is zooooo persoonlijk! Moet iedereen zelf weten; lekker doen waarvan je zelf geniet en oplaadt. Het is JOUW vakantie!

Nicole: Leven en laten leven leerde mijn moeder mij. Wat voor de één niks is, is voor de ander een dikke prima. Prima, toch?

Esmeralda: Voor mij zou het niks zijn, maar als een ander het wél fijn vindt: lekker doen. Niet mijn zaken wat een ander wel of niet doet op vakantie.

Raquel: Ik ken mensen die elk jaar drie weken naar een resort in Bali gaan en er niet vanaf komen. Zonde!! Maar moeten ze zelf weten.

Els: Het feit van op vakantie gaan is dat jij aan jouw rust toekomt. Als dit de manier is voor jou, zou ik dat zeker zo doen. Het gaat erom dat er juist even geen dingen moeten maar dat jij doet waar jij gelukkig van wordt.

Sabine: Voor mij is het absoluut niets. Ik wil dingen zien. Maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Kan zijn dat mensen de rust nodig hebben om weer op te laden… dus ik veroordeel niemand.

Esther: Zeker weten!

