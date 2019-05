Wijnliefhebbers opgelet! Met deze droomvacature verdien je geld met jouw favo bezigheid

Ben jij een echte wijnliefhebber en heb jij wel zin in een luxe vakantie naar Zuid-Frankrijk, waar je ook nog een bak geld mee verdient? Dat kan allemaal, en nog gratis ook! Het bedrijf Rosé All Day heeft een vacature geplaatst waar het op elk moment van de dag wine o’clock is.

Het bedrijf wil graag haar naamsbekendheid vergroten om hun merk te promoten. En hoe meer content, hoe beter. “We’re looking for beautiful, bright imagery that shows your love of rosé. We want to see you, your friends, your events, your pups, and anything unique to showcase why you’re the perfect #RoséAllDay influencer.” Je drinkt sowieso al wijn en post (via Instagram) vast ook met plezier, dus wordt het niet eens tijd om daar geld mee te verdienen?

Poging wagen?

Noteer 8 juni aanstaande met koddige letters in je agenda, want vanaf dan begint de zoektocht naar die rosé influencer. Via Instagram kun je meedoen aan de actie. Het is de bedoeling dat je @rose_all_day volgt en regelmatig rosé-related content plaatst met de hashtag #RoseAllDay. Het bedrijf kiest 2 september 5 winnaars, die vervolgens nog een laatste foto op Instagram moeten plaatsen. De jury zal hierna de gelukkige winnaar kiezen. Voor meer informatie kun je hier een kijkje nemen. Good luck!

