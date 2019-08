Luidkeels ‘ABBA’-hits meezingen in de auto en ondertussen genieten van de film ‘Mamma Mia!’: het klinkt als de perfecte date met je vriendinnen en dat ís het ook. Trommel die meiden maar op en blok 14 september in jullie agenda’s. Gezelligheid!

Waar je die zaterdag naartoe moet rijden, is het terrein bij Silverdome in Zoetermeer. Dat wordt, na het succes van de eerste editie vorig jaar, opnieuw omgetoverd tot een grote drive-inbioscoop. En op een van de twee avonden kun je dus genieten van Mamma Mia!, op een scherm van maar liefst 16 bij 8 meter groot.

Op = op

Het enige wat je hoeft te doen, is een auto regelen en een ticket scoren om het terrein op te mogen rijden. Per auto betaal je 25 euro (exclusief 1,50 euro servicekosten), wat reuze meevalt als je de wagen vult met al je vriendinnen, toch? Wel zullen jullie er snel bij moeten zijn, want de kaartverkoop is al aan de gang en er is maar een beperkt aantal plekken.

Griezelen

Benieuwd wat er de eerste avond draait? Op vrijdag 13 september kun je lekker griezelen op het terrein, want dan verschijnt – geheel toepasselijk – Friday the 13th op het scherm. Reden genoeg om beide avonden naar Zoetermeer te rijden?

