Met de boot naar de film? Het kan bij deze heuse drijf-in bioscoop

Wat maakt varen op een prachtige zomerdag nog leuker? Juist, een film kijken op het water. In Amsterdam kan het, bij een echte drijf-in bioscoop.

Bij de NDSM-werf in onze hoofdstad vind je dit jaar – na het succes van de voorgaande editie – een outdoor cinema waar je een film op het witte doek kunt kijken, gewoon vanuit het bootje waarin je zelf aan bent komen varen. Omringd door goed gezelschap en andere bootjes geniet je eerst van de hits van een dj, en vervolgens van een goeie film. Klinkt als een ideale zomeravond, toch?

12 en 13 juli

Volgend weekend, op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli, vind je bij Dok 1 van Damen Shiprepair de drijf-in bioscoop. ‘Parkeer’ je boot in het droogdok en geniet zodra de zon onder is van een spannende film. Op vrijdag is dat Amsterdamned (1988) met Engelse ondertiteling; op zaterdag kun je de film The Hitman’s Bodyguard (2017) met Nederlandse ondertiteling bekijken.

Find a boat

Dus heb jij een boot? Dan is dit echt het perfecte uitje! Zo niet, dan is het tijd vrienden te zoeken met een boot. Tickets zijn in elk geval te koop per boot en kosten €90 voor max. zes personen. Voor meer informatie en tickets kijk je hier!

Bron & Beeld: OutdoorCinema