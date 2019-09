Nieuwe trailer van vervolg op ‘The Shining’ bezorgt je de rillingen

Bijna veertig jaar geleden, in 1980, verscheen de horrorklassieker ‘The Shining’ op het witte doek. In januari krijgt de Stephen King-verfilming, met in de hoofdrol Jack Nicholson op z’n best, een vervolg en de nieuwe trailer is om te bibberen. Maak kennis met ‘Doctor Sleep’…

Meer dan een knipoog

Ook Doctor Sleep is een verfilmd Stephen King-boek. Maar regisseur Mike Flanagan – ook verantwoordelijk voor Netflix’ horrorhit The Haunting of Hill House – belooft dat dit meer is dan één grote knipoog naar de King-classic uit de 80’s. Wel ligt de link met de film er dik bovenop: we zien onder meer het ondergesneeuwde labyrint, het iconische tapijt en natuurlijk de griezeligste tweeling uit de filmgeschiedenis.

Terug naar waar het allemaal begon…

Veertig jaar na de gebeurtenissen in The Shining is Danny Torrance (Ewan McGregor) inmiddels zelf volwassen. Maar hij is het bloedbad dat zijn vader aanrichtte in het Overlook Hotel nog niet vergeten. Tot overmaat van ramp dient zich alweer een nieuwe dreiging aan: een mysterieus rondreizend gezelschap dat zich voedt met de zielen van onschuldige kinderen. Om hen te stoppen, zal Danny terug moeten naar de plek waar het allemaal begon…

Doctor Sleep draait vanaf 23 januari in de bioscoop. Bekijk de trailer hieronder:

Bron: Superguide | Beeld: Still