Dít strand is de mooiste van Europa (en de bestemming is budget proof)

Deze zomer een week (wat, 2 weken) naar Europa op de vakantieplanning staan?En behoefte aan zon, zee, strand (met of zonder koters)? Wij denken met je mee, geven het mooiste strand van Europa prijs. Wit strand, azuurblauw water gegarandeerd. Plus: fotogenieke ‘Instagram-trap’ is ook van de partij!

Fun fact: voor een mooi strand hoef je helemaal niet zo ver te vliegen.

Hét strand der stranden (in Europa dan)

Als we dan toch het meeste van de vakantietijd op het strand liggen: tannen, boeken lezen (terwijl de kinderen zandkastelen bouwen), waar moeten we dan in Europa naartoe? European Best Destinations stelde deze vraag aan 32.000 reizigers uit maar liefst 116 landen. Op basis van deze gegevens kan Pasjača in Kroatië benoemd worden tot mooiste strand van Europa. Nog meer goed nieuws, dit strand ligt op zo’n halfuur rijden vanaf Dubrovnik en is daarmee een perfecte optie voor een budgetvakantie. Op naar Pasjača!

Alvast wat strandkiekjes om je over te halen, mocht je nog niet overtuigd zijn.

