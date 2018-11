Dít geliefde Harry Potter-personage duikt op in ‘Fantastic Beasts 2’

Fans hóuden het bijna niet meer: over iets meer dan een week verschijnt het langverwachte tweede deel van de Fantastic Beasts-reeks, de populaire Harry Potter-spinoff, in de bioscoop. Op de valreep hebben de makers nog een leuke verrassing voor de fans: één van de meest geliefde Harry Potter-personages maakt zijn opwachting in de film.

Lees ook

Wil je naartoe: deze bioscoop organiseert een ‘Fantastic Beasts’-marathon

Professor

Hogwarts-professor Minerva McGonagall verschijnt in The Crimes of Grindelwald! Alleen één probleempje: ze maakt hierdoor wel een rommeltje van de tijdlijn. Veronica Superguide legt uit waarom.

Ehm…

Het gaat natúúrlijk om een jonge versie van de sassy professor, in plaats van Maggie Smith nu gespeeld door Fiona Glascott. Waarom het eigenlijk niet kan? The Crimes of Grindelwald speelt zich af in 1927 en Minerva McGonagall zou volgens welingelichte Potter-fans pas in 1935 geboren zijn.

Hoe dan?!

Voordat we met z’n allen in paniek raken: het kan ook gewoon kloppen, schrijfster J.K. Rowling is geen gekkie. Misschien is dit wel de moeder van Minerva, of komt ze voor in een flash forward? Over een week weten we meer over het verhaal, dat ook in het verleden van Dumbledore duikt.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald draait vanaf 14 november in de bioscoop.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still