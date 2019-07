Met deze aanbieding sluit je het jaar (betaalbaar!) af in Disneyland Parijs

Als je ons vraagt naar de meest magische plek ter wereld, dan is Disneyland Parijs een van de eerste spots die ons te binnen schiet. In de feestdagenperiode is het er met alle lampjes en versieringen nóg magischer, en daarom is dat hét moment om erheen te gaan. Duur grapje om juist in december naar het pretpark te gaan? HEMA heeft een aantrekkelijke aanbieding die het een stuk betaalbaarder maakt.

Roep je vriendinnenclubje, familie of wie dan ook bij elkaar en sluit het jaar op een memorabele wijze af in Disneyland Parijs. Het park staat dan in het teken van Disney’s Betoverende Kerst en dat klinkt nu al fantastisch, toch?

Midweek

Met de aanbieding van HEMA kun je – met een groep van maximaal zes personen – drie dagen vertoeven in het park én overnachten in een Trapper Tribe blokhut. Ook handig om te weten: je kunt je tripje boeken voor een midweek ergens tussen 7 november 2019 t/m 18 december 2019. Voor dit alles betaal je een bedrag van 599 euro (vier personen) of 799 euro (zes personen). De weekendvouchers zijn helaas al uitverkocht, maar die voor een midweek in november of december zijn er nog. Boeken, maar!

