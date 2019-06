Nóg een reden om naar Disney World te gaan: deze Mickey Mouse-donuts zijn fantastisch

Staat een bezoekje aan Disney World nog altijd op jouw bucketlist? Wacht maar tot je de donuts ziet die ze er verkopen. Dan wil je nóg sneller je spullen pakken!

Je moet er een reisje naar Florida voor over hebben, maar dan heb je ook wat. Bij het Walt Disney World Resort kun je nu namelijk donuts scoren in de vorm van het hoofd van Mickey Mouse. En jep, da’s net zo Instagrammable als het klinkt.

Pizzadoos

De zogeheten Mickey Celebration Donut bestaat als het ware uit drie donuts die aan elkaar zijn ‘geplakt’. Daarop zit een glazuurlaag mét – om het nog feestelijker te maken – gekleurde spikkels. En sharing is caring wat betreft de lekkernij, want de donuts zouden zo groot zijn dat ze verkocht worden in pizzadozen.

Snel, snel, snel

De Mickey Celebration Donut is verkrijgbaar in drie smaken: chocolade, vanille en aardbei. Voor ieder wat wils, dus. Het enige minpuntje is dat ze alleen verkrijgbaar zijn op bepaalde plekken in het park in Florida. En oh, je moet er snel bij zijn, want je kunt ze nog scoren tot het einde van deze maand. Snel een tripje boeken!

