Disney onthult nieuwe trailer van ‘The Lion King’: wordt dit de mooiste film van 2019?

Disney heeft zondag tijdens de uitreiking van de Oscars nieuwe beelden vrijgegeven van de aanstaande live-action remake van The Lion King. In de trailer van een minuut zien we meer van de openingsscène van de film, waar leeuwenwelp Simba op de klanken van het nummer Circle of Life wordt gepresenteerd aan de rest van het dierenrijk.

Langverwachte remake

The Lion King is, net als The Jungle Book uit 2016, een live action-remake van de originele tekenfilm van Walt Disney. In de film, die in juli in première gaat, hebben Donald Glover (Simba) en Beyonce (Nala) de hoofdrollen. James Earl Jones spreekt, net als in het origineel uit 1994, de stem van Simba’s vader Mufasa in.

Kijkcijferrecord

Eerlijk is eerlijk, ook als je de eerste trailer gezien hebt zal het je allemaal niet onbekend voorkomen. Veel van deze beelden kwamen namelijk al eerder voorbij. Maar die trailer leverde Disney een regelrecht kijkcijferrecord op, dus waarom zouden ze het niet nog eens dunnetjes overdoen? Met titels als Frozen 2, Aladdin en Dumbo in het verschiet bewees Disney al eerder dat de studio nooit te beroerd is om zijn eigen succes te herhalen!

The Lion King draait vanaf 17 juli (laat die zomer maar komen!) in de bioscopen.

En de prachtige nieuwe poster: